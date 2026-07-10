OpenAI ChatGPT Work-u təqdim etdi: AI artıq iş tapşırıqlarını sizin yerinizə yerinə yetirəcək

OpenAI ChatGPT Work adlı yeni iş rejimini təqdim edib. Yeni funksiya ChatGPT-ni sadə çat-botdan tam hüquqlu AI agentə çevirir və ona mürəkkəb, çoxmərhələli iş tapşırıqlarını istifadəçinin minimum müdaxiləsi ilə yerinə yetirməyə imkan verir.
ChatGPT Work artıq Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail, CRM sistemləri, təqvimlər və digər xidmətlərlə inteqrasiya olunur. AI bu platformalardan məlumat toplaya, onları analiz edə, sənədlər, təqdimatlar, cədvəllər və hətta interaktiv veb-saytlar hazırlaya bilir.
Yeni rejimin ən diqqətçəkən xüsusiyyətlərindən biri uzunmüddətli tapşırıqları müstəqil şəkildə icra etməsidir. ChatGPT işi mərhələlərə bölür, hər mərhələdə lazımi qərarlar qəbul edir və zərurət yarandıqda bir neçə saat ərzində fasiləsiz işləyə bilir.
OpenAI eyni zamanda Scheduled Tasks funksiyasını da istifadəyə verib. Bu imkan sayəsində istifadəçi tapşırığı yalnız bir dəfə təsvir edir, daha sonra isə AI onu avtomatik olaraq müəyyən edilmiş vaxtda və ya konkret hadisə baş verdikdə yerinə yetirir. Məsələn, yeni e-poçtları və sənədləri izləyə, təqdimatları yeniləyə, müştəri rəylərini analiz edə, hesabatlar hazırlaya və ya veb-saytlardakı dəyişiklikləri izləyə bilər.
Şirkət həmçinin ChatGPT-nin Windows və macOS tətbiqlərini də yeniləyib. Proqrama daxili brauzer əlavə olunub və Computer Use funksiyası inteqrasiya edilib. Bu funksiya AI-ın kompüterdəki proqramlar və fayllarla birbaşa işləməsinə imkan verir. Təhlükəsizlik məqsədilə vacib əməliyyatlar istifadəçinin əlavə təsdiqini tələb edə bilər.
ChatGPT Work artıq Pro, Enterprise və Edu abunəçiləri üçün istifadəyə verilib. Plus və Business istifadəçiləri isə yeni rejimə yaxın günlərdə çıxış əldə edəcəklər.