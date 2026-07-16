OnePlus официально покидает рынки США и Европы

Бренд OnePlus, являющийся дочерним подразделением компании Oppo, объявил, что покидает рынки США и Европы и больше не будет выпускать новые продукты в этих регионах.

Кроме того, OnePlus откажется от собственной операционной системы OxygenOS и полностью прекратит ее развитие. Все уже проданные устройства остаются на гарантии и будут получать обновления ColorOS от Oppo. Пользователи смогут самостоятельно вернуть прежнюю прошивку OxygenOS, но новых функций и обновлений для нее больше не будет.

В OnePlus заявили, что это решение стало частью долгосрочной стратегии и принималось совместно с компанией Oppo, а не было продиктовано исключительно ее руководством. Бренд намерен сосредоточиться на тех рынках, где сможет эффективнее развивать бизнес и предлагать новые продукты. Ключевыми рынками для OnePlus остаются Китай и Индия, где его работа продолжится в обычном режиме.

Причина решения кроется в финансовых трудностях. В последнее время бизнес Oppo по производству смартфонов испытывает давление из-за слабой динамики в США и Европе, а также из-за растущей геополитической напряженности, связанной с продажей телефонов китайского производства в США.

Также сообщается, что в рамках реорганизации дочерняя компания Realme полностью уходит из Китая и сосредоточится на глобальном рынке.