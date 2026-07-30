Nintendo rəhbəri oyunçuların artıq güclü konsolların arxasınca qaçmadığını deyib

Uzun illər oyun konsolları bazarında əsas qayda sadə idi: daha yüksək məhsuldarlıq, daha çox satış. Lakin Nintendo hesab edir ki, bu dövr artıq geridə qalıb. Şirkətin fikrincə, Nintendo Switch-in uzunmüddətli uğuru oyunçuların prioritetlərinin dəyişdiyini göstərir.
Famitsu nəşrinə müsahibəsində Şigeru Miyamoto bildirib ki, orijinal Switch-in təxminən doqquz il ərzində populyarlığını qoruması Nintendo üçün böyük uğur olub. Onun sözlərinə görə, müasir alıcılar artıq cihaz seçərkən təkcə texniki göstəricilərə diqqət yetirmirlər.
Miyamoto hesab edir ki, ideal halda istifadəçi aldığı oyunu evində olan istənilən uyğun cihazda rahat şəkildə işlədə bilməlidir. Buna görə də Nintendo heç vaxt rəqiblərlə prosessor gücü və ya teraflop göstəriciləri üzrə yarışmağa çalışmayıb.
Şirkət rəhbərinin sözlərinə görə, Nintendo-nun əsas üstünlüyü unikal oyun təcrübəsi yaratmaqdır. Bu isə yalnız güclü avadanlıq hesabına deyil, cihazın dizaynı, idarəetmə üsulları və bütöv ekosistemi sayəsində mümkün olur. O, həmçinin vurğulayıb ki, Nintendo platforması üçün oyun hazırlamaq çoxsaylı smartfon modelləri üçün optimallaşdırma aparmaqdan daha sadə və sürətlidir.
Bununla belə, Miyamotonun fikirləri son dövrlərdə təqdim olunan Nintendo Switch 2 ətrafındakı müzakirələrlə ziddiyyət təşkil edir. Yeni konsol innovativ funksiyalardan daha çox məhsuldarlığın artırılmasına üstünlük verdiyi üçün bəzi oyunçular tərəfindən tənqid olunmuşdu.