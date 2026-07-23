Microsoft запустил программу обратной совместимости Xbox на ПК

Компания Microsoft объявила о расширении программы обратной совместимости Xbox на ПК. Пока что пользователям ПК доступны четыре классические игры с Xbox: платформеры Blinx: The Time Sweeper и Conker: Live & Reloaded, аркада Crimson Skies: High Road to Revenge и сборник мини-игр Fuzion Frenzy. В будущем на ПК будет доступно больше игр по обратной совместимости.

Указанные игры доступны в программе Play Anywhere, поэтому владельцам консольных версий не надо доплачивать, чтобы запустить их на ПК или портативном устройстве ROG Xbox Ally. Игры будут доступны на всех уровнях подписки Xbox Game Pass. Версии игр для ПК получат несколько улучшений: настройки графических и звуковых параметров, выбор языка и «облачные» сохранения.

Минимальные требования для игр по обратной совместимости:

ОС: Windows 11;

Процессор: Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 или AMD Ryzen Z2 A;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel Arc A310 или Intel UHD 770;

Видеокарта: Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 или Intel Arc A310;

Оперативная память: 8 Gb;

Версия DirectX: 12.

Рекомендованные требования для игр по обратной совместимости:

ОС: Windows 11;

Процессор: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen AI Z2 Extreme;

Видеокарта: Nvidia GTX 1070 Ti, AMD Radeon RX 6800S или Intel Arc A770;

Оперативная память: 8 Gb;

Версия DirectX: 12.

До конца года в классические игры также добавят достижения, которые получится открывать как на ПК, так и на консолях.