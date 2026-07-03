Meta-dan sürpriz: AI ilə oyun yaradan Pocket tətbiqi istifadəyə verildi

Meta elan etmədən Pocket adlı yeni AI tətbiqini istifadəyə verib. Yeni platforma istifadəçilərə sadəcə mətn sorğuları yazmaqla kiçik interaktiv tətbiqlər və oyunlar yaratmağa imkan verir. Şirkət bu addımı ilə süni intellekt əsaslı kontent yaradılmasını daha da əlçatan etməyi hədəfləyir.
Pocket bu ilin əvvəlində Meta tərəfindən alınmış Gizmo platformasının komandası tərəfindən hazırlanıb. Tətbiq özünü «gizmo» adlandırılan interaktiv layihələrin yaradılması və paylaşılması üçün kreativ platforma kimi təqdim edir. Burada istifadəçilər həm öz layihələrini hazırlaya, həm də digər şəxslərin yaratdığı oyun və tətbiqləri xüsusi lent vasitəsilə sınaqdan keçirə bilərlər.
Google Play-də yayımlanan ekran görüntülərinə əsasən, Pocket əvvəlki Gizmo tətbiqinə çox bənzəyir. Hər iki platformada AI sorğuları vasitəsilə interaktiv məzmun yaratmaq və digər istifadəçilərin layihələrini kəşf etmək mümkündür.
Yeni tətbiqin mövcudluğunu ilk dəfə tərs mühəndislik üzrə mütəxəssis Alessandro Paluzzi aşkar edib. O, X sosial şəbəkəsində Google Play-dən ekran görüntüsü paylaşaraq tətbiqin istifadəyə verildiyini bildirib. Appfigures analitik platformasının məlumatına görə isə Pocket əslində 29 iyun 2026-cı il tarixində həm App Store, həm də Google Play mağazalarında yayımlanıb. Tətbiq hələ çox yeni olduğundan onun yüklənmə statistikası açıqlanmayıb.
Meta hələlik Pocket haqqında rəsmi açıqlama verməyib. Bu isə tətbiqin hazırda eksperimental mərhələdə olduğunu göstərir.
Pocket, Meta-nın AI əsaslı yaradıcı alətlər ekosistemini genişləndirmək strategiyasının növbəti hissəsidir. Maraqlıdır ki, Pocket-in əsasını təşkil edən Gizmo tətbiqi indiyədək iOS və Google Play platformalarında ümumilikdə 635 min dəfə yüklənib və istifadəçilər tərəfindən 98% müsbət qiymətləndirilib. Bu da Meta-nın yeni layihəsinin böyük potensiala malik olduğunu göstərir.