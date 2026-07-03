В Epic Games Store раздают I Have No Mouth, and I Must Scream и River City Girls 2

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: I Have No Mouth, and I Must Scream и River City Girls 2. Акция продлится до 9 июля 20:00 по бакинскому времени.

I Have No Mouth, and I Must Scream – это культовый психологический хоррор-квест 1995 года, созданный по мотивам знаменитого фантастического рассказа Харлана Эллисона. Сюжет повествует о безумном суперкомпьютере A.M., который уничтожил человечество и держит в плену пятерых выживших, бесконечно подвергая их жутким пыткам.

River City Girls 2 — динамичная 2D-игра в жанре beat’em-up (уличные бои) от студий WayForward и Arc System Works, выпущенная в декабре 2022 года. Она продолжает сюжет первой части, предлагая красочную пиксельную графику, элементы RPG и возможность кооперативного прохождения до двух игроков.

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На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать приключение Nova Lands и симулятор Tattoo Tycoon.