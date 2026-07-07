Аэрокосмическая компания SpaceX получила новое название – SpaceXAI

В феврале этого года космическая компания SpaceX сообщила о поглощении xAI. Оценка объединенной компании Илона Маска составила $1,25 трлн. После слияния SpaceX провела ребрендинг и стала называться SpaceXAI. Новая структура сфокусирована на создании орбитальных дата-центров и интеграции космических технологий со сверхмощными нейросетями. Маск убежден, что наземные дата-центры в будущем упрутся в энергетический потолок. Орбитальные мощности смогут использовать безграничную солнечную энергию.

«Текущие достижения в области ИИ зависят от крупных наземных дата-центров, которые требуют огромных объемов энергии и охлаждения. Глобальный спрос на электроэнергию для ИИ просто не может быть удовлетворен наземными решениями — даже в ближайшей перспективе — без нанесения ущерба сообществам и окружающей среде. В долгосрочной перспективе космический ИИ очевидно является единственным способом масштабирования. Чтобы задействовать хотя бы одну миллионную долю энергии нашего Солнца, потребовалось бы более чем в миллион раз больше энергии, чем сегодня использует наша цивилизация! Следовательно, единственным логичным решением является перенос этих ресурсоемких усилий в место с колоссальными запасами энергии и пространства», — заявлял ранее Илон Маск.

Масштабный план компании включает размещение центров обработки данных прямо в космосе с мощностью от 100 до 200 ГВт в год с перспективой достижения показателя в 1 ГВт вычислительных ресурсов в год. Следующий этап — размещение вычислительной инфраструктуры за пределами околоземной орбиты, включая Луну.