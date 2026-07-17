İlon Mask SuperGrok Heavy abunəçilərinə X Premium+ hədiyyə etdi

İlon Mask daha əvvəl verdiyi vədi reallaşdırıb. Artıq SuperGrok Heavy abunəçiləri heç bir əlavə ödəniş etmədən avtomatik olaraq X Premium+ üzvlüyü əldə edirlər.
Premium+ aktivləşdirmək üçün istifadəçilərin yalnız Grok tətbiqində öz X hesablarını əlaqələndirməsi kifayətdir. Bundan sonra premium abunə dərhal hesabda aktivləşir. Beləliklə, istifadəçilər həm Grok süni intellekt xidmətinin bütün imkanlarından, həm də X Premium+ paketinin üstünlüklərindən yararlana bilirlər.
X Premium+ platformanın ən yüksək səviyyəli abunəliyidir. O, lentdə reklamları tamamilə deaktiv edir, paylaşımlara və şərhlərə daha yüksək prioritet verir, mavi təsdiq nişanı, analitika alətləri, monetizasiya imkanları və qabaqcıl Grok funksiyalarına məhdudiyyətsiz çıxış təqdim edir.
SuperGrok Heavy isə İlon Maskın AI platforması üçün nəzərdə tutulmuş ən yüksək tarif planıdır. Bu paket əsasən peşəkar istifadəçilər, proqramçılar və yüksək hesablama gücünə ehtiyac duyanlar üçün hazırlanıb.
Abunəliyin qiyməti ilk 3 ay ərzində aylıq 100 dollar, daha sonra isə aylıq 300 dollar təşkil edir.