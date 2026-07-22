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Hell is Us, Mistfall Hunter и другие игры добавят в Xbox Game Pass в ближайшее время

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в ближайшие дни. Также объявлен список проектов, которые покинут сервис в конце июля.

Игры, которые добавят в Game Pass:

  • The Planet Crafter (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Shift at Midnight (ПК, консоли, «облако») — 22 июля (Ultimate, PC Game Pass);
  • Hell is Us (ПК, консоли, «облако») — 23 июля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Halo: Campaign Evolved (ПК, консоли, «облако») — 28 июля (Ultimate, PC Game Pass);
  • Mistfall Hunter (ПК, консоли, «облако») — 30 июля (Ultimate, PC Game Pass);
  • Corsair Cove (ПК) — 31 июля (Ultimate, PC Game Pass);
  • Heretic + Hexen (ПК, консоли, «облако») — 4 августа (Premium);
  • Beast of Reincarnation (ПК, консоли, «облако») — 4 августа (Ultimate, PC Game Pass).

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 31 июля:

  • Back to the Dawn (ПК, консоли, «облако»);
  • Celeste (ПК, консоли, «облако»);
  • Crusader Kings III (ПК, консоли, «облако»);
  • Mount & Blade II: Bannerlord (ПК, консоли, «облако»);
  • My Friendly Neighborhood (ПК, консоли, «облако»);
  • Rain World (ПК, консоли, «облако»);
  • Sniper Elite: Resistance (ПК, консоли, «облако»);
  • Whiskerwood (ПК).
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