Hell is Us, Mistfall Hunter и другие игры добавят в Xbox Game Pass в ближайшее время

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в ближайшие дни. Также объявлен список проектов, которые покинут сервис в конце июля.
Игры, которые добавят в Game Pass:
- The Planet Crafter (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Shift at Midnight (ПК, консоли, «облако») — 22 июля (Ultimate, PC Game Pass);
- Hell is Us (ПК, консоли, «облако») — 23 июля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Halo: Campaign Evolved (ПК, консоли, «облако») — 28 июля (Ultimate, PC Game Pass);
- Mistfall Hunter (ПК, консоли, «облако») — 30 июля (Ultimate, PC Game Pass);
- Corsair Cove (ПК) — 31 июля (Ultimate, PC Game Pass);
- Heretic + Hexen (ПК, консоли, «облако») — 4 августа (Premium);
- Beast of Reincarnation (ПК, консоли, «облако») — 4 августа (Ultimate, PC Game Pass).
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 31 июля:
- Back to the Dawn (ПК, консоли, «облако»);
- Celeste (ПК, консоли, «облако»);
- Crusader Kings III (ПК, консоли, «облако»);
- Mount & Blade II: Bannerlord (ПК, консоли, «облако»);
- My Friendly Neighborhood (ПК, консоли, «облако»);
- Rain World (ПК, консоли, «облако»);
- Sniper Elite: Resistance (ПК, консоли, «облако»);
- Whiskerwood (ПК).