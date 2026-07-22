Azercell поздравляет представителей СМИ с Днем национальной печати

Пользователи тарифа «Mediacell» получат в подарок 5 ГБ мобильного интернета

История азербайджанской национальной печати берет свое начало 22 июля 1875 года с выхода первого азербайджаноязычного печатного издания — газеты «Экинчи», основанной выдающимся просветителем Гасан беком Зардаби. На протяжении более 150 лет национальная пресса играет важную роль в просвещении общества, продвижении общечеловеческих ценностей и объективном освещении ключевых событий в жизни страны.

По случаю Дня национальной печати Azercell дарит пользователям тарифа «Mediacell» 5 ГБ мобильного интернета. Предоставленный интернет-пакет действует в течение 30 дней с момента его активации.

Подробнее о кампании: День национальной печати

ООО «Azercell Telecom» поздравляет всех представителей СМИ с Днем национальной печати, выражает признательность за их профессиональную деятельность, направленную на объективное и оперативное информирование общества.

Компания с глубоким уважением чтит светлую память журналистов-шехидов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишова, погибших при исполнении профессионального долга на освобожденных от оккупации территориях.