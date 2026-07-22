Google выпустил три новые модели Gemini — 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite и 3.5 Flash Cyber

Компания Google представила сразу три новые модели семейства Gemini: 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite и Gemini 3.5 Flash Cyber. Также сообщается о ходе разработки Gemini 3.5 Pro и следующего поколения моделей Gemini 4.

Gemini 3.6 Flash стала существенно экономичнее и при этом эффективнее предыдущей модели 3.5 Flash. В бенчмарке Artificial Analysis Index модель в среднем использовала на 17% меньше выходных токенов, чем 3.5 Flash, при этом показывая более высокое качество работы в задачах программирования, анализа информации и обработки мультимодальных данных.

Google также снизил стоимость использования модели. Цена составила $1,50 за 1 млн. входных токенов и $7,50 за 1 млн. выходных токенов.

Gemini 3.5 Flash-Lite ориентирована на задачи с высокой пропускной способностью и минимальными задержками, включая агентный поиск и обработку документов. По заявлению компании, модель обеспечивает более высокое качество по сравнению с Gemini 3.1 Flash-Lite и превосходит Gemini 3 Flash в ряде тестов, сохраняя при этом более низкую стоимость использования. По данным Artificial Analysis, модель генерирует до 350 выходных токенов в секунду — она стала самой быстрой моделью в классе Gemini 3.5.

Цена составляет $0,30 за 1 млн. входных токенов и $2,50 за 1 млн. выходных токенов.

Gemini 3.5 Flash Cyber предназначена для работы в области кибербезопасности. Она основана на Gemini 3.5 Flash и доработана для поиска и устранения уязвимостей в программном коде. Модель используется вместе с агентом CodeMender, который объединяет работу нескольких ИИ-агентов для выявления, проверки и исправления проблем безопасности. В тесте Cyber Gym модель показала результат на уровне с Mythos Preview.

Gemini 3.6 Flash и 3.5 Flash-Lite уже доступны в приложении Gemini, а разработчики могут получить к ним доступ через Gemini API, Google AI Studio и Android Studio. Доступ к Gemini 3.5 Flash Cyber пока что получат государственные организации и доверенные партнеры в рамках программы ограниченного тестирования.