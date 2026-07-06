GTA VI seriyanın ən sərfəli oyunu oldu — inflyasiya bunu sübut edir

Grand Theft Auto VI üçün önsifarişlər artıq başlayıb və bir çox oyunçunun gözlədiyi kimi qiymətlərdə kəskin artım baş verməyib. Oyunun standart versiyası 80 dollar qiymətinə təklif olunur. Bu məbləğ ilk baxışda yüksək görünsə də, ABŞ-dakı inflyasiya nəzərə alındıqda GTA seriyası üçün əslində ən aşağı qiymətlərdən biri hesab olunur.
İnternet istifadəçiləri seriyanın əvvəlki hissələrinin ilkin satış qiymətlərini bugünkü inflyasiya səviyyəsinə uyğun hesablayıblar. Nəticədə məlum olub ki, Rockstar Games-in yeni oyunu seriyanın inflyasiya baxımından ən əlçatan buraxılışıdır.
İnflyasiya nəzərə alınmaqla GTA oyunlarının bugünkü ekvivalent qiymətləri belə görünür:
- GTA III (2001) — 50 dollar → 94,28 dollar
- GTA: Vice City (2002) — 50 dollar → 92,42 dollar
- GTA: San Andreas (2004) — 50 dollar → 87,77 dollar
- GTA IV (2008) — 60 dollar → 93,60 dollar
- GTA V (2013) — 60 dollar → 85,87 dollar
- GTA VI (2026) — 80 dollar
Əlbəttə ki, bu müqayisə yalnız inflyasiyaya əsaslanır. Burada əməkhaqqının artımı, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti və digər iqtisadi amillər nəzərə alınmayıb.
Xatırladaq ki, Grand Theft Auto VI 19 noyabr 2026-cı ildə PlayStation 5 və Xbox Series X/S platformaları üçün satışa çıxacaq. Oyunun standart versiyası 80 dollar, genişləndirilmiş nəşri isə 100 dollar olacaq.