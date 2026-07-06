ДомойТелекомНовости операторовAzercell запускает линейку тарифов нового поколения «Alfa Plan»

Azercell запускает линейку тарифов нового поколения «Alfa Plan»

Azercell

ООО «Azercell Telecom» представляет новую линейку тарифов «Alfa Plan» для абонентов постоплатной системы. Новое предложение разработано с учетом различных сценариев использования мобильной связи и включает тарифы «Alfa Plan 12GB», «Alfa Plan 25GB» и «Alfa Plan 40GB». Разработанная с учетом повседневных цифровых потребностей пользователей, новая линейка объединяет интернет, разговорные минуты, а также дополнительные сервисные преимущества в едином тарифном пакете.

Удобные условия оплаты: Абоненты «Alfa Plan» могут пользоваться услугами мобильной связи с отсрочкой платежа до 45 дней благодаря кредитному лимиту, предоставляемому номеру.

Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана модель долгосрочной подписки: Одним из ключевых преимуществ новой линейки стала возможность оформить долгосрочную подписку. Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана абонентам доступны специальные условия при заключении договора на длительный срок: скидка 10% при выборе годовой подписки и скидка до 20% — при оформлении двухлетней подписки.

Дополнительные преимущества: В зависимости от выбранного тарифа абоненты также получают ряд привилегий, включая бесплатную замену SIM-карты, приоритетное рассмотрение обращений и услугу «Быстрое обслуживание» в центрах обслуживания абонентов Azercell.

Оцените новые возможности мобильной связи вместе с линейкой тарифов «Alfa Plan» от Azercell.

Для дополнительной информации: Alfa Plan|Azercell

Предыдущая статья
GTA VI seriyanın ən sərfəli oyunu oldu — inflyasiya bunu sübut edir
Следующая статья
BYD avtomobilin altındakı heyvanları aşkar edən yeni təhlükəsizlik sistemi hazırlayıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,753ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -