Google Gemini-ni birbaşa çipə inteqrasiya etməyə hazırlaşır – süni intellektin məhsuldarlığı 10 dəfəyə qədər arta bilər

Google Frozen v2 adlı yeni server prosessoru üzərində işləyir. Bu çipdə Gemini modeli operativ yaddaşa yüklənməyəcək, əksinə, birbaşa prosessorun tərkib hissəsinə çevriləcək. The Information nəşrinin məlumatına görə, bu yanaşma mövcud Google sürətləndiriciləri ilə müqayisədə enerji səmərəliliyini 6–10 dəfə artırmağa imkan verə bilər.
Şirkət layihəni hələ rəsmi təsdiqləməyib və onun bazara çıxmasının 2028-ci ildən tez baş verməyəcəyi gözlənilir.
Hazırkı süni intellekt sürətləndiriciləri universal prinsip üzrə işləyir: model yaddaşda saxlanılır və prosessor hesablama zamanı daim onunla məlumat mübadiləsi aparır. Frozen v2-də isə Gemini neyron şəbəkəsinin arxitekturası birbaşa silikona həkk olunacaq. Sonradan yalnız modelin öyrənmə zamanı formalaşan çəkilərini (weights) yeniləmək mümkün olacaq, əsas arxitektura isə dəyişməz qalacaq. Hazırda bu inteqrasiyanın hansı səviyyədə həyata keçiriləcəyi hələ müəyyənləşdirilir.
Bu yanaşmanın əsas məqsədi maksimum səmərəlilikdir. The Information bildirir ki, yeni prosessor eyni enerji sərfiyyatı ilə mövcud Google çiplərindən 6–10 dəfə çox token emal edə biləcək.
Frozen v2 mövcud TPU xəttini əvəz etməyəcək, onu tamamlayan ayrıca prosessor ailəsi kimi inkişaf etdirilir.
Layihə həm də Google-un hesablama resursları çatışmazlığı ilə əlaqələndirilir. Məlumata görə, şirkətdə resurs qıtlığı o həddə çatıb ki, Google Cloud bəzi xarici müştərilərə xidmət göstərməkdən imtina etməli olub. Daha enerjiyə qənaətcil və məhsuldar çiplər milyardlarla AI sorğusunun emal xərclərini azaltmağa və eyni yük üçün daha az serverdən istifadə etməyə imkan verəcək.
Oxşar konsepsiya üzərində Taalas startapı da işləyir. Şirkət modelin arxitekturası və çəkilərinin əvvəlcədən çipə inteqrasiya olunduğu prosessorlar hazırlayır. Bununla belə, bu yanaşmanın mənfi tərəfi də var: süni intellekt çox sürətlə inkişaf etdiyindən, bu günün Gemini arxitekturasına uyğun hazırlanmış aparat həlli bazara çıxanda artıq köhnəlmiş ola bilər.
Hazırda Google yalnız yüksək səmərəli hesablama texnologiyaları üzərində təcrübələr apardığını təsdiqləyir. Frozen v2isə hələlik yalnız media məlumatlarında adı çəkilən layihə olaraq qalır.