EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября – дебютный трейлер и детали

Издательство Electronic Arts представило EA Sports FC 27 – новую игру в популярной франшизе футбольных симуляторов. Разработчики показали дебютный трейлер игры, а также поделились некоторыми подробностями.

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В ролике демонстрируются матчи как на стадионах с тысячами зрителей, так и посреди городских спортивных площадок. Игровой процесс с обзором поля и управлением различными футболистами претерпел некоторые изменения, например, напарники по команде будут лучше распознавать пространство и замысел паса. Были переработали угловые удары и навесы, теперь в реальном времени можно контролировать выбор защитной позиции. Также улучшили и симуляцию борьбы двух игроков головой, что должно обеспечить более конкурентные воздушные дуэли. Отмечаются переработанный искусственный интеллект, улучшенное управление, новые приемы для спортсменов разных ролей, новшества в режиме карьеры и другие изменения.

Главным нововведением EA Sports FC 27 станет режим The Grounds — социальная площадка, где уличный футбол соседствует с профессиональным. Игроки могут «сражаться» друг с другом как один на один, так и в командах. Режим стал эксклюзивным для PC, PS5, Xbox Series X/S и Switch 2. В игре появится и классический Ultimate Team, в котором игроки смогут собрать собственную команду, а также режимы карьеры тренера и игрока. Electronic Arts обновила трансферный рынок Sports FC. Изменения затронули не только стоимость игроков и ведение торгов, но и общий ростер — в него вошло более 20 тысяч футболистов из 800 клубов и национальных сборных. Обещают свыше 140 стадионов, 35 лиг и 300 глобальных партнеров.

EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября на PC (Steam, EGS, EA App), PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. Стоимость стандартного издания составила $70, версия Ultimate Edition – $100. Предзаказы уже стартовали. Также есть версия игры под названием Ultimate Plus Edition за $150. Ее предзаказ можно оформить только до 31 августа.