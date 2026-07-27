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Dünyanın ilk kentavr robotu təqdim olundu

Çinin Run Robotics şirkəti təkərli platformanın sürətini humanoid robotların imkanları ilə birləşdirən dünyanın ilk kentavr robotunu təqdim edib. Yenilik Şanxayda keçirilən Ümumdünya Süni İntellekt Konfransının (WAIC) ən diqqətçəkən nümayişlərindən biri olub.

Robotun aşağı hissəsi dörd təkərli yüksək keçid qabiliyyətinə malik platformadan, yuxarı hissəsi isə robot qolları ilə təchiz edilmiş humanoid gövdədən ibarətdir. Şirkətin sözlərinə görə, bu hibrid konstruksiya robotu yanğınların söndürülməsi, xilasetmə əməliyyatları, mədənlərdə, neft yataqlarında və müxtəlif sənaye müəssisələrində işləmək üçün ideal həllə çevirir.

Robot 100–120 kiloqram faydalı yük daşıya bilir və 210 kiloqrama qədər statik yükgötürmə qabiliyyətinə malikdir. Tapşırıqdan asılı olaraq platforma iki manipulyator, yüksək dəqiqlikli robot əlləri və çoxoxlu qüvvə sensorları ilə təchiz oluna bilir.

Ətraf mühiti analiz etmək üçün robot lidar, stereo kameralar və dərinlik sensorlarını birləşdirən xüsusi naviqasiya sistemindən istifadə edir. Bu sistem boru xətlərini, klapanları, müxtəlif avadanlıqları, maneələri və insanları tanıya, marşrut qura və toqquşmalardan yayınmağa imkan verir.

Run Robotics bildirib ki, robotun komponentlərinin 95%-dən çoxu Çində istehsal olunub. Şirkət həmçinin 2026-cı ilin dördüncü rübündə bu model üçün avtomatlaşdırılmış istehsal xəttini istifadəyə verməyi planlaşdırır.

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