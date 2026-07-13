Bentley ilk elektromobilini sentyabrda təqdim edəcək

Bentley tarixində ilk tam elektrik mühərrikli avtomobilini rəsmi şəkildə təsdiqləyib. Yeni model Torcal adlanacaq və onun premyerası 23 sentyabr tarixində Londonda keçiriləcək.
Şirkətin sözlərinə görə, Torcal Bentley tarixinin ən diqqətlə hazırlanmış modellərindən biri olacaq. Avtomobilin adı İspaniyadakı məşhur El Torcal de Antequera təbiət qoruğundan ilham alıb və eyni zamanda latınca «torque» (fırlanma anı) sözü ilə assosiasiya yaradır.
Yeni elektromobil markanın Bentayga, Bacalar və Batur modellərinin sırasına qoşulacaq. Bentley elektrik krossoveri hazırladığını ilk dəfə hələ 2021-ci ildə elan etmişdi.
Torcal prototipi bundan əvvəl həm Şimal qütbü dairəsi yaxınlığında ekstremal hava şəraitində, həm də Almaniyanın məşhur Nürburqrinq trasında sınaqlar zamanı görüntülənib. İlkin məlumatlara görə, avtomobil EXP 15 konseptindən ilhamlanan aerodinamik fastbek kuzov dizaynına sahib olacaq.
Şirkət bildirib ki, Torcal haqqında yeni detallar rəsmi təqdimata qədər mərhələli şəkildə açıqlanacaq.