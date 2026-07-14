“AzInTelecom” nümayəndələri İsmayıllıda həssas qrupdan olan uşaqlarla görüşdü — Video

“AzInTelecom” MMC DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin İsmayıllı “DOST Evi” filialının təşkilatçılığı ilə keçirilən “İnklüziv yay düşərgəsi”nin tərəfdaşı olub.
Düşərgə çərçivəsində əlilliyi olan uşaqlar və şəhid ailələrinin övladları ilə “AzInTelecom” nümayəndələrinin görüşü baş tutub. Görüş zamanı “AzInTelecom” tərəfindən inklüziv cəmiyyətdə rəqəmsal bacarıqların inkişafı mövzusunda maarifləndirici sessiya təşkil olunub. Sonda iştirakçılara hədiyyələr və “SİMA missiyası” nağıl kitabı təqdim edilib.
İnklüziv düşərgədə həssas qruplardan olan şəxslərin cəmiyyətə adaptasiyasının gücləndirilməsi məqsədilə Şamaxı və İsmayıllı rayonlarında interaktiv fəaliyyətlər və görüşlər təşkil olunub. İştirakçılar yaradıcılıq emalatxanalarında master-klaslara qatılıb, həmçinin “Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu və muzeyini ziyarət ediblər.
Qeyd edək ki, layihə DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin İsmayıllı “DOST Evi” filialının, “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin (RİİB) və “Runaway House”un tərəfdaşlığı ilə reallaşıb.
AZCON Holding şirkətlərindən olan “AzInTelecom” MMC cəmiyyətin bütün təbəqələrinin sosial inteqrasiyasına yönəlmiş layihələri dəstəkləyir və gələcəkdə də bu istiqamətdəki fəaliyyətini davam etdirməyi hədəfləyir.