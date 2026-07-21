Alibaba 2,4 trilyon parametrli yeni flaqman süni intellekt modelini təqdim etdi

Alibaba Cloud Qwen ailəsini yeni flaqman süni intellekt modeli Qwen3.8-Max Preview ilə genişləndirib. Məlumata görə, bu, hazırda ən güclü böyük dil modellərindən biridir və yaxın zamanda onun çəkilərinin (weights) açıq şəkildə paylaşılması planlaşdırılır.
Qwen3.8-Max Preview ilk dəfə WAIC 2026 konfransında Şanxayda nümayiş etdirilib. Alibaba bildirir ki, model 2,4 trilyon parametrə malikdir və ümumi performans baxımından yalnız Anthropic şirkətinin Claude Fable 5 modelindən geri qalır.
Bununla belə, şirkət hələlik modelin arxitekturası, aktiv parametrlərinin sayı, eləcə də benchmark testlərinin nəticələri barədə ətraflı məlumat açıqlamayıb. May ayında təqdim olunan Qwen3.7-Max ilə də geniş müqayisə paylaşılmadığından, performansla bağlı iddiaları hazırda müstəqil şəkildə təsdiqləmək mümkün deyil.
Hazırda Qwen3.8-Max Preview modelinə Token Plan, Qoder və QoderWork platformaları vasitəsilə giriş mümkündür. İlkin sınaq mərhələsində modeldən istifadə standart tarifin cəmi 10%-i həcmində ödənişlə təklif olunur.
Alibaba yaxın vaxtlarda Qwen3.8-Max Preview modelinin çəkilərini (weights) açıq istifadəyə verməyi planlaşdırır. Qeyd edək ki, əvvəlki Qwen3.7-Max modeli üçün bu addım atılmamışdı.