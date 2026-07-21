ДомойAI / MLAlibaba 2,4 trilyon parametrli yeni flaqman süni intellekt modelini təqdim etdi

Alibaba 2,4 trilyon parametrli yeni flaqman süni intellekt modelini təqdim etdi

Alibaba Cloud Qwen ailəsini yeni flaqman süni intellekt modeli Qwen3.8-Max Preview ilə genişləndirib. Məlumata görə, bu, hazırda ən güclü böyük dil modellərindən biridir və yaxın zamanda onun çəkilərinin (weights) açıq şəkildə paylaşılması planlaşdırılır.

Qwen3.8-Max Preview ilk dəfə WAIC 2026 konfransında Şanxayda nümayiş etdirilib. Alibaba bildirir ki, model 2,4 trilyon parametrə malikdir və ümumi performans baxımından yalnız Anthropic şirkətinin Claude Fable 5 modelindən geri qalır.

Bununla belə, şirkət hələlik modelin arxitekturası, aktiv parametrlərinin sayı, eləcə də benchmark testlərinin nəticələri barədə ətraflı məlumat açıqlamayıb. May ayında təqdim olunan Qwen3.7-Max ilə də geniş müqayisə paylaşılmadığından, performansla bağlı iddiaları hazırda müstəqil şəkildə təsdiqləmək mümkün deyil.

Hazırda Qwen3.8-Max Preview modelinə Token Plan, Qoder və QoderWork platformaları vasitəsilə giriş mümkündür. İlkin sınaq mərhələsində modeldən istifadə standart tarifin cəmi 10%-i həcmində ödənişlə təklif olunur.

Alibaba yaxın vaxtlarda Qwen3.8-Max Preview modelinin çəkilərini (weights) açıq istifadəyə verməyi planlaşdırır. Qeyd edək ki, əvvəlki Qwen3.7-Max modeli üçün bu addım atılmamışdı.

 

Предыдущая статья
Apple tarixinin ən güclü çipini hazırladı, amma heç vaxt satışa çıxarmadı
Следующая статья
BYD представил премиальный электроседан Denza Z9S с запасом хода до 920 км
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,749ФанатыМне нравится
1,008ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -