ABŞ-da ilin ən çox satılan oyunları açıqlanıb

Sensor Tower analitiki Met Piskatella ABŞ oyun bazarı üzrə yeni statistikanı dərc edib. Hesabatda həm 2026-cı ilin iyun ayının, həm də ilin ilk yarısının ən çox satılan oyunları açıqlanıb. Bununla yanaşı, bazarda illik müqayisədə nəzərəçarpacaq geriləmə də qeydə alınıb.
Məlumata görə, amerikalılar iyun ayında oyunlara, konsollara və aksessuarlara ümumilikdə 4,5 milyard dollar xərcləyiblər. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 5,7 milyard dollar idi. Beləliklə, bazar bir il ərzində 21% kiçilib. Analitik bunu ötən il Nintendo Switch 2 konsolunun satışa çıxarılması ilə əlaqələndirir. Bu il isə bazarda buna bənzər böyük bir təqdimat olmayıb.
2026-cı ilin iyun ayında ABŞ-da ən çox satılan oyunlar:
- UFC 6
- Meccha Chameleon
- 007 First Light
- Star Fox
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Forza Horizon 6
- MLB: The Show 26
- Minecraft
- NBA 2K26
2026-cı ilin ilk yarısında ən çox satılan oyunlar isə bunlar olub:
- Resident Evil Requiem
- Crimson Desert
- 007 First Light
- MLB: The Show 26
- Forza Horizon 6
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Pokémon: Pokopia
- WWE 2K26
- NBA 2K26
İyun ayının ən çox satılan oyun konsolu Nintendo Switch 2 olub. İkinci pillədə PlayStation 5, üçüncü yerdə isə Xbox Series qərarlaşıb. Maraqlıdır ki, Xbox Series satışları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 86% artsa da, bu göstərici Microsoft konsolunun PS5-i geridə qoymasına kifayət etməyib.