Nvidia представила серверный 88-ядерный процессор Vera для ИИ-агентов

На конференции GTC 2026 компания Nvidia представила новый серверный процессор Vera, разработанный специально для ИИ-агентов. Процессор получил 88 новых фирменных вычислительных ядер Olympus и 176 потоков. Одной из ключевых особенностей стала технология пространственной многопоточности (Spatial Multi-Threading), благодаря которой каждое из ядер способно выполнять сразу две задачи.

Общая пропускная способность памяти составляет до 1,2 Тбайт/с, которые обеспечиваются 1,5 Тбайт памяти стандарта LPDDR5 в модулях SOCAMM. Емкость памяти увеличилась втрое, а средняя пропускная способность на ядро при полной загрузке достигает 13,6 Гбайт/с. По заявлению компании, новый чип работает примерно на 50% быстрее традиционных решений того же класса и при этом вдвое эффективнее по энергопотреблению. Для связи между кристаллами используется высокоскоростная шина NVLink-C2C с пропускной способностью до 1,8 Тбайт/с. Процессоры также поддерживают двухсокетные конфигурации и современные стандарты для дата-центров, включая PCIe 6.0 и CXL 3.1.

Новый процессор стал частью более крупной платформы Vera Rubin — комплексного решения Nvidia следующего поколения. Она включает сразу несколько типов компонентов: графический процессор Rubin, коммутатор NVLink6 для межсоединений на уровне стойки, сетевой адаптер ConnectX-9 SuperNIC, сетевой процессор BlueField-4 DPU, оптический коммутатор Spectrum-X 102.4T с интегрированными оптическими модулями и ускорители Groq 3 LPU.

Кроме того, была представлена специализированная стоечная система Vera CPU Rack с 256 процессорами, которая, по оценке Nvidia, обеспечивает шестикратный рост CPU-производительности и двукратное ускорение задач агентного ИИ. В одной стойке размещается 256 процессоров Vera с жидкостным охлаждением, а также 74 сетевых процессора BlueField-4 DPU и сетевые адаптеры ConnectX SuperNIC. Общий объем памяти достигает 400 Тбайт LPDDR5, а суммарная пропускная способность памяти — 300 Тбайт/с. В системе насчитывается 45 056 потоков, которые, по словам Nvidia, способны поддерживать до 22 500 изолированных CPU-окружений. В компании считают, что подобная архитектура позволит строить так называемые «фабрики ИИ» — дата-центры, оптимизированные для работы с большими языковыми моделями и ИИ-агентами.

Поддержку новой платформы уже заявили крупные облачные и технологические компании, включая Alibaba, ByteDance, Cloudflare, Oracle, Crusoe, Lambda и Nebius. Производством серверов займутся такие компании, как ASRock Rack, ASUS, Compal, Cisco, Dell, Foxconn, GIGABYTE, Lenovo и Supermicro. Первые поставки систем на базе Vera ожидаются во второй половине 2026 года.