Azercell удостоен международного сертификата Great Place to Work®

Компания Azercell Telecom второй год подряд получает международный сертификат Great Place to Work® («Отличное место для работы»). Данная сертификация, основанная исключительно на анонимных отзывах сотрудников, является одним из наиболее авторитетных международных инструментов оценки корпоративной культуры, уровня доверия внутри организации и качества рабочей среды. По результатам последнего исследования почти 90% сотрудников Azercell отметили компанию как отличное место для работы.

Этот показатель отражает высокий уровень вовлеченности сотрудников, устойчивую корпоративную культуру компании, а также последовательный подход к развитию человеческого капитала и благополучию команды.

Исполнительный директор по управлению человеческим капиталом Azercell Диляра Гусейнова подчеркнула, что развитие человеческого капитала является одним из ключевых приоритетов компании: «Укрепление позиций Azercell как одного из лучших работодателей страны остается важной частью долгосрочной стратегии компании. Azercell формирует современную корпоративную среду, основанную на принципах инклюзивности, равных возможностей и постоянного профессионального развития сотрудников. В течение последнего года компания значительно расширила международное сотрудничество в сфере развития лидерских компетенций и корпоративной культуры. Реализуемые совместно с такими ведущими образовательными институтами, как IE Business School и FranklinCovey, программы лидерства и этического управления способствовали дальнейшему укреплению культуры ответственного лидерства, открытого взаимодействия и непрерывного обучения внутри компании. Наиболее значимым показателем для нас остается высокая оценка сотрудников, которые второй год подряд признают Azercell одним из лучших мест работы».

