Стартует конкурс программирования «AZERCELL CUP 2026»

22 мая, 2026
Открыта регистрация на конкурс программирования «AZERCELL CUP 2026», реализуемый в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom», Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Института образования. Проект направлен на поддержку и развитие талантливых школьников в сфере информатики и алгоритмического программирования, а также на формирование нового поколения специалистов в области ИТ и ИКТ в Азербайджане.

Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на платформе «AZERCELL CUP 2026» с 20 по 27 мая 2026 года. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 6–7 классов общеобразовательных школ Азербайджана, а также граждане Азербайджана, обучающиеся за рубежом в соответствующих классах.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый тур состоится 28 мая в онлайн-формате. Участники, показавшие высокие результаты по итогам конкурса, будут приглашены к участию в программах подготовки к международным олимпиадам по информатике.

Проект «AZERCELL CUP» реализуется с целью развития цифровых навыков среди молодежи, повышения интереса школьников к технологиям и инновациям, а также подготовки будущих специалистов, способных внести вклад в развитие цифрового будущего страны.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

