Азербайджан присоединился к странам, внедряющим ChatGPT Education на уровне всей системы образования

30 мая, 2026
Компания OpenAI объявила о начале сотрудничество с правительством Азербайджана в рамках программы Education for Countries. OpenAI будет поддерживать адаптивную платформу обучения, построенную на API OpenAI, по мере ее внедрения в цифровую систему образования страны.

Министерство науки и образования, Министерство цифрового развития и транспорта и компания OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании для внедрения адаптивного обучения с использованием ИИ для более чем 500 тыс. учащихся. Платформа будет развернута в рамках создания национальной сети цифровых школ Азербайджана. Она будет обеспечивать адаптивную диагностику, персонализированную практику на уроках, ИИ-репетитора, реагирующего на конкретные потребности каждого ученика в обучении, и данные об успеваемости в режиме реального времени, доступные учителям, школам, директорам и министерству образования. Внедрение начнется с ограниченного пилотного проекта и будет масштабироваться со временем, с контролем со стороны учителей, соответствующим национальной учебной программе, постоянной оценкой и защитой данных, заложенными в процесс развертывания.

Цель программы заключается в том, чтобы помочь учителям внедрить более персонализированную поддержку в учебный процесс и предоставить учащимся больше возможностей для практики, обучения и повышения уверенности в себе.

Как ChatGPT применяется в сфере образования:

  • Для студентов и школьников: Нейросеть активно используется для объяснения сложных тем, решения задач, составления тестов для самопроверки и структурирования конспектов.
  • Для преподавателей: ИИ помогает генерировать планы уроков, адаптировать учебные материалы под разный уровень подготовки учащихся и сокращать время на рутинную административную работу.
  • Поддержка азербайджанского языка: Интегрированные модели хорошо понимают и генерируют текст на азербайджанском языке, а специальные кастомные GPT-модели доступны для удобной языковой практики.
