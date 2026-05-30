Азербайджан присоединился к странам, внедряющим ChatGPT Education на уровне всей системы образования

Компания OpenAI объявила о начале сотрудничество с правительством Азербайджана в рамках программы Education for Countries. OpenAI будет поддерживать адаптивную платформу обучения, построенную на API OpenAI, по мере ее внедрения в цифровую систему образования страны.

Министерство науки и образования, Министерство цифрового развития и транспорта и компания OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании для внедрения адаптивного обучения с использованием ИИ для более чем 500 тыс. учащихся. Платформа будет развернута в рамках создания национальной сети цифровых школ Азербайджана. Она будет обеспечивать адаптивную диагностику, персонализированную практику на уроках, ИИ-репетитора, реагирующего на конкретные потребности каждого ученика в обучении, и данные об успеваемости в режиме реального времени, доступные учителям, школам, директорам и министерству образования. Внедрение начнется с ограниченного пилотного проекта и будет масштабироваться со временем, с контролем со стороны учителей, соответствующим национальной учебной программе, постоянной оценкой и защитой данных, заложенными в процесс развертывания.

Цель программы заключается в том, чтобы помочь учителям внедрить более персонализированную поддержку в учебный процесс и предоставить учащимся больше возможностей для практики, обучения и повышения уверенности в себе.

