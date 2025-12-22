spot_img
23 декабря, 2025
Huawei представила серию смартфонов Nova 15 для молодежи

Huawei Nova 15

Компания Huawei представила в Китае новую серию смартфонов Nova 15, в которую вошли три модели: базовая Nova 15 и субфлагманские Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Аппараты в первую очередь ориентированы на молодежь.

Huawei Nova 15

Базовая модель Huawei Nova 15 не получила значительных внешних изменений по сравнению с прошлогодним Nova 14. Аппарат оснащен тем же 10-битным 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412х1084 пикселя (395 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz и максимальной яркостью до 1100 нит. Для защиты от царапин используется стекло Kunlun Glass.

Huawei Nova 15

Смартфон получил более производительный чип Kirin 8020 (вместо Kirin 8000) и увеличенную емкость аккумуляторной батареи — с 5500 до 6000 мАч. Так же поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Емкость накопителя может составлять 256 или 512 Gb, объем оперативной памяти не называется. Набор камер упростили.

Huawei Nova 15

В основную входят главный датчик на 50 Мп (RYYB, f/1.9, 1/1.56″), телеобъектив на 12 Мп (RYYB, f/2.4, ЭФР 69 мм, автофокус, оптический 3x зум, OIS) и портретный модуль Red Maple на 1,5 Мп. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп (f/2.4, 1/2.5″) встроена в отверстии по центру экрана. Все камеры могут записывать видео в формате 4K. Габариты и вес смартфона: 161,87 x 75,5 x 7,2 мм, 196 гр.

Huawei Nova 15 Pro— и Ultra-модели получили большой редизайн. Теперь три камеры располагаются в круглом блоке, который находится на прямоугольном возвышении. Справа от блока камер есть кольцо. В 15 Pro оно декоративное, а в 15 Ultra — прячет за собой лазерный датчик фокусировки и 1,5 Мп сенсор Red Maple.

Обе модели оборудованы экраном с одинаковыми техническими параметрами. Это 10-битный 6,84-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2856 х 1320 пикселей (460 ppi), динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и пиковой яркостью 4000 нит. Частота сенсорного слоя составляет 300 Hz, ШИМ — 2160 Hz. Используется стекло Kunlun Glass, в Ultra-модели опционально — Basalt Kunlun Glass.

Смартфоны получили процессор Kirin 9010S, увеличенные с 5500 до 6500 мАч батареи и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Версия Ultra также поддерживает 50 Вт беспроводную и 7,5 Вт реверсивную беспроводную зарядки. Емкость накопителя – от 256 Gb до 1 Tb, объем оперативной памяти не сообщается.

По отношению с предшественниками, система камер изменилась. В основную камеру Nova 15 Pro входят четыре датчика: главный на 50 Мп (RYYB, f/1,8 автофокус, OIS, запись видео 2160p), широкоугольный модуль на 13 Мп (RYYB, f/2,2, автофокус для макро от 2,5 см), телеобъектив на 12 Мп (RYYB, f/2,4, ЭФР 69 мм, оптический зум 3x, автофокус, OIS) и 1,5 Мп мультиспектральный сенсор Red Maple. Фронтальная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (широкоугольный модуль, f/2.0, 1/2.5″, автофокус) и 1,5 Мп сенсор Red Maple. Все камеры могут записывать видео в формате 4K. Габариты и вес смартфона: 163 x 78 x 6,9 мм, 202 гр.

Nova 15 Pro (слева) –Nova 15 Ultra (справа)

Nova 15 Ultra также получил основную камеру с четырьмя датчиками: главный на 50 Мп, RYYB, f/1,4-f/4,0, автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (RYYB, f/2,2, автофокус для макро от 2,5 см), перископический телеобъектив на 50 Мп (RYYB, f/2,2, ЭФР 88 мм, оптический зум 3.7х, автофокус, OIS) и 1,5 Мп сенсор Red Maple. Фронтальная камера такая же, как в Pro-версии. Все камеры также могут записывать видео в формате 4K. Габариты и вес: 163 x 78 x 6,8 мм, 209 гр.

В оснащение всех трех моделей входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 BLE, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики с пространственным звучанием Huawei Histen и защиту от пыли и влаги по стандарту IP65 (IP68/69 у Ultra-версии). Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Заявлена поддержка двусторонней спутниковой связи на базе группировки Beidou (только в Китае). Смартфоны оснащены фирменным ИИ-помощником на основе DeepSeek, который может создавать сводку уведомлений и переводить звонки в реальном времени с текстовой расшифровкой.

Благодаря упрощению некоторых компонентов, Huawei удалось избежать повышения цен. Nova 15: 256 Gb – $385, 512 Gb – $425. Nova 15 Pro: 256 Gb – $500, 512 Gb – $555. Nova 15 Ultra: 256 Gb – $595, 512 Gb – $638, 1 Tb — $710. На выбор доступны салатовая, фиолетовая, белая и черная расцветки корпуса, продажи в Китае начнутся с 25 декабря. На международный рынок серия Huawei Nova 15 поступит только в следующем году.

