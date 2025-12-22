Huawei представила серию смартфонов Nova 15 для молодежи

Компания Huawei представила в Китае новую серию смартфонов Nova 15, в которую вошли три модели: базовая Nova 15 и субфлагманские Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Аппараты в первую очередь ориентированы на молодежь.

Базовая модель Huawei Nova 15 не получила значительных внешних изменений по сравнению с прошлогодним Nova 14. Аппарат оснащен тем же 10-битным 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412х1084 пикселя (395 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz и максимальной яркостью до 1100 нит. Для защиты от царапин используется стекло Kunlun Glass.

Смартфон получил более производительный чип Kirin 8020 (вместо Kirin 8000) и увеличенную емкость аккумуляторной батареи — с 5500 до 6000 мАч. Так же поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Емкость накопителя может составлять 256 или 512 Gb, объем оперативной памяти не называется. Набор камер упростили.

В основную входят главный датчик на 50 Мп (RYYB, f/1.9, 1/1.56″), телеобъектив на 12 Мп (RYYB, f/2.4, ЭФР 69 мм, автофокус, оптический 3x зум, OIS) и портретный модуль Red Maple на 1,5 Мп. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп (f/2.4, 1/2.5″) встроена в отверстии по центру экрана. Все камеры могут записывать видео в формате 4K. Габариты и вес смартфона: 161,87 x 75,5 x 7,2 мм, 196 гр.

Huawei Nova 15 Pro— и Ultra-модели получили большой редизайн. Теперь три камеры располагаются в круглом блоке, который находится на прямоугольном возвышении. Справа от блока камер есть кольцо. В 15 Pro оно декоративное, а в 15 Ultra — прячет за собой лазерный датчик фокусировки и 1,5 Мп сенсор Red Maple.

Обе модели оборудованы экраном с одинаковыми техническими параметрами. Это 10-битный 6,84-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2856 х 1320 пикселей (460 ppi), динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и пиковой яркостью 4000 нит. Частота сенсорного слоя составляет 300 Hz, ШИМ — 2160 Hz. Используется стекло Kunlun Glass, в Ultra-модели опционально — Basalt Kunlun Glass.

Смартфоны получили процессор Kirin 9010S, увеличенные с 5500 до 6500 мАч батареи и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Версия Ultra также поддерживает 50 Вт беспроводную и 7,5 Вт реверсивную беспроводную зарядки. Емкость накопителя – от 256 Gb до 1 Tb, объем оперативной памяти не сообщается.

По отношению с предшественниками, система камер изменилась. В основную камеру Nova 15 Pro входят четыре датчика: главный на 50 Мп (RYYB, f/1,8 автофокус, OIS, запись видео 2160p), широкоугольный модуль на 13 Мп (RYYB, f/2,2, автофокус для макро от 2,5 см), телеобъектив на 12 Мп (RYYB, f/2,4, ЭФР 69 мм, оптический зум 3x, автофокус, OIS) и 1,5 Мп мультиспектральный сенсор Red Maple. Фронтальная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (широкоугольный модуль, f/2.0, 1/2.5″, автофокус) и 1,5 Мп сенсор Red Maple. Все камеры могут записывать видео в формате 4K. Габариты и вес смартфона: 163 x 78 x 6,9 мм, 202 гр.

Nova 15 Ultra также получил основную камеру с четырьмя датчиками: главный на 50 Мп, RYYB, f/1,4-f/4,0, автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (RYYB, f/2,2, автофокус для макро от 2,5 см), перископический телеобъектив на 50 Мп (RYYB, f/2,2, ЭФР 88 мм, оптический зум 3.7х, автофокус, OIS) и 1,5 Мп сенсор Red Maple. Фронтальная камера такая же, как в Pro-версии. Все камеры также могут записывать видео в формате 4K. Габариты и вес: 163 x 78 x 6,8 мм, 209 гр.

В оснащение всех трех моделей входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 BLE, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики с пространственным звучанием Huawei Histen и защиту от пыли и влаги по стандарту IP65 (IP68/69 у Ultra-версии). Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Заявлена поддержка двусторонней спутниковой связи на базе группировки Beidou (только в Китае). Смартфоны оснащены фирменным ИИ-помощником на основе DeepSeek, который может создавать сводку уведомлений и переводить звонки в реальном времени с текстовой расшифровкой.

Благодаря упрощению некоторых компонентов, Huawei удалось избежать повышения цен. Nova 15: 256 Gb – $385, 512 Gb – $425. Nova 15 Pro: 256 Gb – $500, 512 Gb – $555. Nova 15 Ultra: 256 Gb – $595, 512 Gb – $638, 1 Tb — $710. На выбор доступны салатовая, фиолетовая, белая и черная расцветки корпуса, продажи в Китае начнутся с 25 декабря. На международный рынок серия Huawei Nova 15 поступит только в следующем году.