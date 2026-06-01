Atlas robotu Dünya Çempionatının videoları ilə məşq edir

Boston Dynamics humanoid robotu Atlasın yeni bacarıqlarını nümayiş etdirib. Bu dəfə mühəndislər ona futbol oynamağı öyrətməyə qərar veriblər. Bunun üçün robot Dünya Çempionatı oyunlarının videolarını izləyib, futbolçuların hərəkətlərini analiz edib və daha sonra onları məşq meydançasında təkrarlamağa çalışıb.
Yayımlanan videoda Atlas topu diqqətlə idarə edir, bədən çəkisini düzgün bölüşdürür, zərbələr endirir və müxtəlif futbol hərəkətlərini yerinə yetirir. Şirkətin sözlərinə görə, bu məşqlər robotun tarazlığını, koordinasiyasını, reaksiyasını və hərəkət dəqiqliyini inkişaf etdirməyə kömək edir.
Maraqlısı odur ki, Atlas təkcə fiziki hərəkətləri öyrənmir. Robot futbolçuların emosional davranışlarını da təqlid etməyə başlayıb. Məsələn, uğurlu hərəkətdən sonra qollarını qaldıraraq qol sevincini nümayiş etdirir, digər səhnədə isə zədə almış futbolçu kimi diz çökərək reaksiya verir.
Layihə Hyundai və Boston Dynamics tərəfindən həyata keçirilən «School of Football» adlı yeni eksperimentlər seriyasının bir hissəsidir. Şirkətlər artıq eyham vurublar ki, Atlas və məşhur robot-it Spot 2026-cı il futbol üzrə Dünya Çempionatında da görünə bilər.