QNAP представляет серию управляемых через веб-интерфейс коммутаторов L2 2,5GbE/10GbE серии QSW

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных, сетевых и запоминающих решений, объявила о выпуске нового поколения управляемых через веб-интерфейс коммутаторов L2 серии QSW-M2130. Доступные в двух модификациях — стандартной QSW-M2130-4C2S24T и QSW-M2130P-2C2S26T с поддержкой PoE++ — эти коммутаторы предлагают идеальное решение для предприятий, стремящихся создать гибкую и высокоэффективную сетевую инфраструктуру.

В малых и средних предприятиях, а также в многоэтажных офисных зданиях расширение сетевой архитектуры часто приводит к усложнению управления. Серия QSW-M2130 разработана для выполнения функций коммутатора доступа и агрегации (распределения) в одном устройстве. Используя 24 порта 2,5GbE для стабильного подключения нескольких рабочих станций, NAS и конечных устройств, а также порты 10GbE для агрегации трафика в основную сеть, она обеспечивает масштабируемую и управляемую сетевую топологию с упрощенным развертыванием.

Для удовлетворения требований современной беспроводной инфраструктуры модель QSW-M2130P-2C2S26T с поддержкой PoE поддерживает стандарт высокоскоростного Ethernet IEEE 802.3bt PoE++. Обеспечивая общий бюджет мощности до 375 Вт (с портами, поддерживающими до 90 Вт и 45 Вт), устройство гарантирует стабильное питание и многогигабитное подключение для мощных устройств с питанием по PoE, таких как точки доступа Wi-Fi 6/6E/7, IP-камеры 4K, IP-телефоны и цифровые вывески, эффективно устраняя узкие места в пропускной способности.

«Самая большая проблема современных сетей — это «загроможденная архитектура», которая выходит из-под контроля. Серия QSW-M2130 обеспечивает масштабируемую сеть без потери контроля, — сказал Рональд Сюй (Ronald Hsu), менеджер по продуктам QNAP. — Будь то обеспечение высокоскоростного подключения для рабочих станций и NAS или удовлетворение потребностей в питании Wi-Fi следующего поколения и камер высокого разрешения с помощью нашей модели PoE, она устраняет сложные настройки, позволяя предприятиям поддерживать оптимизированную топологию и предсказуемую производительность».

Обе модели обладают рядом ключевых особенностей, разработанных для оптимизации корпоративных сетей:

Доступ и агрегация 2-в-1: одновременно функционирует как коммутатор доступа для конечных точек и коммутатор агрегации на уровне этажа, обеспечивая бесперебойную агрегацию трафика от многочисленных периферийных устройств 2,5GbE и передачу данных в основную сеть через 10GbE.

Гибкие комбинированные порты 10GbE: оснащены комбинированными портами 10GbE двойного назначения, поддерживающими как медные интерфейсы RJ45, так и оптоволоконные интерфейсы SFP+, что позволяет ИТ-администраторам гибко переключать методы подключения в зависимости от существующей проводки.

Комплексное управление L2: поддерживает основные функции управления уровня 2, включая LACP, QoS, VLAN и IGMP Snooping, обеспечивая эффективное распределение полосы пропускания и оптимизацию общей производительности.

Надежная безопасность и защита системы: оснащен списками контроля доступа (ACL), защитой от DoS-атак, протоколом быстрого связующего дерева (RSTP) и управлением потоком для защиты от вредоносного трафика, предотвращения сетевых петель и потери пакетов.

Интуитивно понятный интерфейс управления QSS: Работает на базе системы коммутаторов QNAP (QSS), которая включает в себя удобный графический веб-интерфейс для простого управления портами и обновления прошивки в режиме онлайн одним щелчком мыши.

Премиальное качество (сделано в Тайване): Разработано и произведено в Тайване, что гарантирует превосходное качество сборки, стабильность и надежность для корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Основные характеристики каждой модели:

QSW-M2130-4C2S24T: 24 порта 2,5GbE RJ45, 2 оптоволоконных порта 10GbE SFP+ и 4 комбинированных порта 10GbE (RJ45/SFP+).

QSW-M2130P-2C2S26T: 24 порта 2,5GbE RJ45, 2 порта 10GbE SFP+, 2 порта 10GbE RJ45 и 2 комбинированных порта 10GbE. Поддерживает стандарт IEEE 802.3bt PoE++ с общим бюджетом мощности до 375 Вт.