1 мая, 2026
ДомойSoftwareМобильные приложения

YouTube-un Premium funksiyası artıq hamı üçün ödənişsiz oldu

YouTube uzunmüddətli test mərhələsindən sonra “şəkil içində şəkil” (PiP) rejimini artıq bütün istifadəçilər üçün ödənişsiz edib. Bu funksiya əvvəllər yalnız Premium abunəçilər üçün əlçatan idi.

PiP rejimi videonu kiçik üzən pəncərədə digər tətbiqlərin üzərində izləməyə imkan verir. Sadəcə videonu açıb tətbiqi kiçiltmək kifayətdir — kontent ayrıca mini-pleyerdə oynamağa davam edir. Bu pəncərəni ekranda istənilən yerə daşımaq və ölçüsünü dəyişmək mümkündür.

Funksiya həm Android, həm də iOS cihazlarında işləyir. Lakin bir məhdudiyyət var: pulsuz versiyada yalnız adi videolar üçün aktivdir, musiqi klipləri isə bu rejimə daxil deyil.

Premium istifadəçilər üçün isə heç nə dəyişmir — onlar PiP rejimini musiqi ilə birlikdə və fon rejimində məhdudiyyətsiz istifadə etməyə davam edəcəklər.

Yenilik qlobal şəkildə təqdim olunur, amma bütün istifadəçilərə çatması bir neçə ay çəkə bilər.

