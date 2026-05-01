Oppo объединяет суббренды OnePlus и Realme

Oppo OnePlus Realme

Компания Oppo, в рамках масштабной реструктуризации, объединяет свои суббренды OnePlus и Realme. Об сообщило китайское издание Leifeng со ссылкой на внутреннее заявление компании. Официального заявления пока не было.

Создан новый центр по разработке и производству, включающий подразделения по выпуску продукции для китайского и зарубежного рынков, под единым руководством Ли Цзе. Ожидается, что OnePlus сфокусируется на внутреннем китайском рынке, а Realme — на глобальном.

Также создано подразделение по развитию бизнеса, возглавляемое Ли Бинчжуном, а Сюй Ци будет отвечать за маркетинг и сервисные системы как OnePlus, так и Realme. Как сообщается, после слияния объединенная компания будет уделять больше внимания «повторному использованию продуктовых линеек».

OnePlus и Realme — это родственные суббренды, принадлежащие холдингу Oplus (ранее BBK) и работающие под управлением Oppo. Они тесно интегрированы и разделяют производственные мощности и технологии, фактически работая как единая структура для оптимизации затрат.

