8 мая, 2026
Xiaomi выпустила доступный маршрутизатор с WiFi 7 и мощной установкой из 8 антенн

Xiaomi BE7200 Pro

Каталог компании Xiaomi пополнился новым роутером BE7200 Pro с поддержкой WiFi 7. Это упрощенная версия флагманской модели BE19000 Pro, лишенная ряда функций. Тем не менее, новый маршрутизатор обладает достойными характеристиками.

Xiaomi BE7200 Pro получил 8 антенн с высоким коэффициентом усиления и 8-канальный усилитель сигнала. По данным компании, такая конфигурация обеспечивает хорошее прохождение сигнала через стены и помогает сохранять стабильное соединение даже в сложных условиях квартиры или дома. В основе устройства лежит чип Qualcomm NPro A7 WiFi, который работает в связке с 1 Gb оперативной памяти и 512 Mb флеш-памяти. Благодаря специальной функции управления питанием и большой площади теплоотвода 72 348 мм2, роутер может поддерживать до 600 подключенных устройств.

Xiaomi заявляет, что BE7200 Pro при двухдиапазонном подключении обеспечивает скорость до 7200 Мбит/с, чего хватит для потоковой трансляции видео в 8K через диапазон 5 GHz. Поддерживаются функции ИИ для динамического распределения трафика в зависимости от рабочей нагрузки, а функция AI Mesh обещает мощное покрытие по всему дому. Маршрутизатор получил пять портов Ethernet 2.5GE, функции родительского контроля и защиты от взлома, и интеграцию с экосистемой HyperOS.

Розничная цена Xiaomi BE7200 Pro в Китае составляет около $176. Сроки выхода роутера на мировой рынок не уточняются.

