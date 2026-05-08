iIT Distribution Azerbaijan успешно завершила участие в GITEX AI Kazakhstan 2026

Компания iIT Distribution Azerbaijan приняла участие в международной выставке GITEX AI Kazakhstan 2026, которая объединила ведущих представителей технологической индустрии региона и стала ключевой площадкой для обсуждения искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации.

Команда iIT Distribution Azerbaijan выступила на мероприятии совместно с iIT Distribution Kazakhstan, представив экспертизу компании на международной технологической арене.

В течение двух насыщенных дней представители компании провели ряд встреч с партнёрами, заказчиками и участниками IT-сообщества. В ходе переговоров обсуждались актуальные вызовы рынка, включая вопросы кибербезопасности, защиты инфраструктуры, управления данными, прозрачности сетевой инфраструктуры (visibility), устойчивости систем, а также готовности бизнеса к новым угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта.

В мероприятии также приняла участие делегация из Азербайджана, в которую вошли представители банковского сектора, государственных регуляторов, нефтегазовой отрасли, крупных корпоративных компаний, а также партнёрских IT- и кибербезопасностных организаций. Присутствие широкой профессиональной аудитории подчеркнуло высокий интерес регионального рынка к современным технологиям и решениям в области информационной безопасности и AI-трансформации бизнеса.

Стенд iIT Distribution был представлен совместно с технологическими партнёрами, включая CrowdStrike, Vectra AI, Cribl и Labyrinth Security Solutions. Совместное участие стало эффективной платформой для обмена экспертизой, демонстрации инновационных решений и укрепления партнёрских связей в регионе.

Участие в GITEX AI Kazakhstan стало важным шагом для iIT Distribution Azerbaijan в направлении повышения узнаваемости бренда, расширения деловых контактов и укрепления присутствия на международном рынке. Мероприятие позволило компании не только представить свои компетенции, но и получить ценные инсайты о развитии отрасли и ключевых трендах технологической трансформации.

В рамках выставки iIT Distribution также организовала специальный Gala Night для вендоров, партнёров и заказчиков. В мероприятии приняли участие компании из Украины, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Вечер стал дополнительной площадкой для развития деловых контактов и обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества в неформальной обстановке.