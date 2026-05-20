Visa запускает программу Agentic Ready в Азербайджане, ускоряя развитие агентской коммерции

Сегодня Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, объявила о запуске глобальной программы Agentic Ready в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), который включает Азербайджан. Инициатива создана для поддержки платежной экосистемы в эпоху агентской коммерции.

Первая фаза Visa Agentic Ready поможет повысить готовность эмитентов к платежам новой эры, предлагая структурированный подход к тестированию, проверке и пониманию транзакций, инициированных агентами, в полнофункциональной контролируемой среде. Программа позволит эмитентам на практике увидеть, как ИИ-агенты осуществляют полноценные транзакции от имени пользователей, а также оценить свою готовность к развертыванию агентской коммерции, сохраняя высокий уровень безопасности, контроля и доверия, на которых основана сеть Visa.

«Мы видим значительный спрос на инновации в регионе CEMEA, но в то же время и четкое понимание необходимости внедрять новые платежные сценарии безопасно и масштабируемо. В условиях, когда значение искусственного интеллекта в коммерции возрастает, именно эмитенты будут играть ключевую роль в укреплении доверия потребителей», — отметил Годфри Салливан (Godfrey Sullivan), руководитель направления продуктов и решений Visa в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Благодаря программе Visa Agentic Ready наши клиенты могут на практике понять и протестировать платежи, инициированные агентами, и подготовиться к их внедрению, опираясь на безопасность, механизмы контроля и сетевые возможности, лежащие в основе надежной платежной сети Visa», — добавил он.

Visa Agentic Ready использует ключевые возможности сети Visa, включая токенизацию, цифровую идентификацию и инструменты управления рисками и контроля, чтобы обеспечить надежность платежей, инициированных агентами, в различных сценариях использования. Эта программа является продолжением Visa Intelligent Commerce — портфеля инициатив и решений Visa, направленных на создание и масштабирование надежного опыта ИИ-коммерции.

От готовности к масштабированию в реальном мире

Для масштабного внедрения агентской коммерции необходима координация усилий всех участников платежной экосистемы. Visa уже привлекла к программе Agentic Ready более тридцати партнеров из региона СЕМЕА, и их круг будет расширяться в течение нынешнего года. В Азербайджане первым банком-эмитентом, присоединившимися к Visa Agentic Ready, стал ABB.

Благодаря полнофункциональной контролируемой среде тестирования программа позволяет проверить, как платежи, инициированные агентами, работают в реальных условиях, помогая эмитентам лучше подготовиться к реальному внедрению таких сценариев.

Запуская инициативу, Visa поддерживает переход к интеллектуальной программируемой коммерции, где надежные платежные реквизиты и сетевые возможности позволят осуществлять платежи безопасно и гибко в соответствии с намерениями, контекстом и настройками пользователя. По мере того, как процесс покупки все больше автоматизируется, Visa стремится гарантировать, что ИИ-агенты смогут беспрепятственно действовать от имени потребителя, но контроль всегда будет оставаться за человеком.

Visa сотрудничает с ИИ-платформами, разработчиками, торговцами и экосистемными партнерами по всему миру для масштабного внедрения надежных платежей, инициированных агентами. Visa Agentic Ready помогает повысить готовность эмитентов к безопасной и уверенной поддержке таких транзакций.