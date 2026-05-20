Microsoft представил планшет и ноутбук линейки Surface с процессорами Intel Core Ultra Series 3

Компания Microsoft представила планшет Surface Pro 12 и ноутбук Surface Laptop 8 на базе новейших процессоров Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Модели будут продаваться только на корпоративном рынке, обычные пользователи купить их не смогут.

Базовая модель планшета Surface Pro 12 оснащена процессором Core Ultra 5, 16 Gb оперативной памятью, 256 Gb постоянной и 13-дюймовым IPS-дисплеем PixelSense. Цена составляет $1949,99. Максимальная комплектация с процессором Core Ultra 7, 64 Gb оперативной и накопителем на 1 Tb оценивается в $4399,99. Также доступны варианты с OLED-экраном и поддержкой 5G по цене от $2249.

Как и предыдущая модель, Surface Pro 12 оборудован парой разъемов USB-C с Thunderbolt 4 и магнитным зарядным портом Surface Connect. Есть поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, фронтальная камера с разрешением 1440p и тыльная 10 Мп камера с поддержкой 4K.

13,8- и 15-дюймовые ноутбуки Surface Laptop 8 будут также доступны с различными процессорами Intel Core Ultra Series 3. Цена 13,8-дюймовой модели начинается с $1949,99. Ноутбук предлагает процессор Core Ultra 5, 16 Gb оперативной и 256 Gb постоянной памяти. В максимальной конфигурации предусмотрены процессор Core Ultra 7, 64 Gb оперативной и 1 Tb постоянной памяти. Цена составляет $4299,99. Аналогичная конфигурация 15-дюймовой модели будет стоить $4499,99.

Ноутбуки получили аналог функции конфиденциальности экрана Privacy Display, которая используется в смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra. Она предназначена для защиты данных от посторонних глаз без необходимости использования физической защитной пленки на экране. Функция активируется нажатием одной кнопки. Кроме того, Microsoft добавил ноутбукам «усовершенствованную тактильную сенсорную панель». Она обеспечивает едва заметные тактильные сигналы при наведении курсора на кнопку закрытия в Windows или появлении подсказок выравнивания при перетаскивании окон, масштабировании или вращении объектов. При перемещении ползунков на экране тактильная обратная связь будет указывать на шаги ползунка. Поддержка тактильной сенсорной панели встроена в Windows 11.

15-дюймовая модель предлагает теперь более высокое разрешение (3270 × 2180 вместо 2496 × 1664 пикселей) и ту же частоту обновления 120 Hz. Ноутбуки также оснащены магнитным портом зарядки Surface Connect, одним USB-A и двумя USB-C. 15-дюймовая модель дополнительно получила ридер для карт памяти MicroSDXC Express.

Также компания анонсировала более компактную 13-дюймовую модель Surface Laptop for Business 1st Gen. Цена начинается от $1499,99 за базовую конфигурацию. Максимальная конфигурация предлагает Core Ultra 5, 24 Gb оперативной и 1 Tbпостоянной памяти за $2249,99. Позже Microsoft также выпустит конфигурацию с 8 Gb оперативной памяти по цене от $1299,99.