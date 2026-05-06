Visa Sergiy Martınçuku şirkətinin Baş Vitse-prezidenti və Qrupun Ukrayna, Moldova, Cənubi və Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Qafqaz üzrə Ölkə Meneceri təyin edib

Rəqəmsal ödənişlər sahəsində dünya lideri olan Visa (NYSE: V) bu gün Sergiy Martınçukun şirkətinin Baş Vitse-prezidenti və Qrupun Ukrayna, Moldova, Cənubi və Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu üzrə Ölkə Meneceri vəzifəsinə təyin olunduğunu elan edib. Kiyevdə fəaliyyət göstərəcək Martınçuk Visa-nın 17 ölkədəki əməliyyatları və strategiyası üzrə ümumi məsuliyyət daşıyacaq.
Sergiy Martınçuk, Visa-nın Əlavə Dəyər Xidmətləri bölməsində yeni qlobal vəzifəyə keçən və bu yaxınlarda şirkətinin ABŞ-ın San-Fransisko şəhərindəki baş ofisinə köçən Kristina Dorosu əvəz edir. O, maliyyə qurumları, ticarət müəssisələri, texnologiya və dövlət tərəfdaşları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, eyni zamanda region üzrə rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinin sürətləndirilməsinə diqqət yetirəcək.
“Biz Sergiyi Visa-da salamlamaqdan məmnunuq,” – deyə Visa-nın Mərkəzi Avropa, Yaxın Şərq və Afrika üzrə Regional Prezidenti Dr. Tariq Mahmud bildirib. “Onun texnologiya sahəsində dərin bilikləri, güclü regional liderlik təcrübəsi və müxtəlif komandaları idarə etmək üzrə sübut olunmuş bacarıqları imkanlarımızı daha da gücləndirəcək və 17 ölkədəki müştərilərimiz və tərəfdaşlarımız üçün daha böyük dəyər yaratmağımıza kömək edəcək.”
Martınçuk, region üzrə, ən son Cisco şirkətində olmaqla, təxminən iyirmi illik yüksək səviyyəli regional rəhbərlik təcrübəsi ilə yanaşı texnologiyaya əsaslanan transformasiya sahəsində dərin səriştəyə, icraetmə və insan resurslarının idarə olunması üzrə güclü nailiyyətlərə malikdir. O, böyük təşkilatlara rəhbərlik edib, inkişafı təmin edib və müştərilər, tərəfdaşlar və tənzimləyici qurumlarla etibarlı münasibətlər formalaşdırıb. Eyni zamanda o, Kompüter Elmləri və Maliyyə sahəsində akademik təhsili alıb.
“Ödəniş sənayesi üçün belə mühüm bir dövrdə Visa-ya qoşulmaq və bu çoxşaxəli regiona rəhbərlik etmək mənim üçün böyük şərəfdir,” – deyə Visa-nın Baş Vitse-prezidenti və Qrupun Ukrayna, Moldova, Cənubi və Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu üzrə Ölkə Meneceri Sergiy Martınçuk bildirib. “Komandalarımız və tərəfdaşlarımızla birlikdə biz insanlar və bizneslər üçün rəqəmsal ödənişlərin inkişafını davam etdirəcək, pul hərəkəti həllərinin miqyasını genişləndirəcək və texnologiya, təhlükəsizlik və güclü bazar uyğunluğu ilə dəstəklənən əlavə dəyər xidmətləri vasitəsilə müştəri bazasının genişləndirilməsini təmin edəcəyik.”
Azərbaycanda Visa artıq 29 ildir ki, qabaqcıl, təhlükəsiz və inklüziv rəqəmsal ödəniş ekosisteminin qurulması məqsədilə banklar, ticarət müəssisələri və dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Bu tərəfdaşlıq sayəsində Visa tokenləşdirmə, biometrik ödənişlər və elektron ticarət sahələrində innovasiyaların inkişafını davam etdirir.