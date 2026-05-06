6 мая, 2026
Самые быстрые Android-планшеты апреля по версии AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам апреля 2026 года. Как обычно, оценивалась общая производительность оборудования и программного обеспечения. Тест включал пять основных аспектов: мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

В свежем рейтинге много игровых моделей, но лидирует планшет, который позиционируется как профессиональный – это Vivo Pad 6 Pro на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 с результатом 4 095 813 баллов.

С минимальным отрывом втором и третьем местах расположились Lenovo Legin Y700 Gen 5 (4 076 936) и OPPO Pad 5 Pro (4 030 293) соответственно. Оба устройства построены на том же чипе. Четвертое место занимает REDMI K Pad 2, оснащенный MediaTek Dimensity 9500, пятое – Honor MagicPad 3 Pro 13.3 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

На седьмом месте рейтинга оказался планшет H3C MegaBook, который интересен тем, что построен на процессоре Intel Ultra 5 228V и одновременно работает как на Windows 11, так и на MegaOS (модифицированной версии Android).

