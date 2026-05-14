Mastercard признана мировым лидером в области Agentic Commerce

Mastercard укрепила свое лидерство в новой эпохе, где искусственный интеллект меняет подход к электронной коммерции, финансовым операциям и цифровому взаимодействию потребителей с брендами. Согласно отчету Juniper Research Agentic Commerce Market 2026–2031, опубликованному в апреле 2026 года, Mastercard заняла первое место в мире в категории поставщиков платежной инфраструктуры, получив наивысшие оценки по таким критериям, как масштаб возможностей, инновационность и проникновение на рынок. По итогам исследования компания получила статус Established Leader.

В отчете Agentic Commerce описывается как торговля будущего — экосистема, в которой персональные AI-ассистенты не только предлагают пользователям товары, но и в рамках заданных ими лимитов и разрешений могут проводить анализ рынка, принимать решения и завершать оплату от их имени. В эту новую эпоху, меняющую пользовательский опыт в сфере покупок и платежей, искусственный интеллект способен совершать покупки в пределах заранее одобренного бюджета и установленных пользователем условий. Mastercard уже внедряет свои инновационные решения в этом направлении на практике.

Первый в Европе живой AI-платеж и высокий уровень безопасности

В отчете Juniper Research среди ключевых факторов лидерства Mastercard в этом направлении отмечаются ранний вывод инновационных решений на рынок и масштаб глобальной инфраструктуры приема платежей компании. Отдельно подчеркивается, что в то время как многие участники отрасли все еще находятся на стадии тестирования, первый в Европе end-to-end платеж, совершенный AI-ассистентом в реальных условиях, был успешно проведен на инфраструктуре Mastercard. Также в отчете отмечается, что сеть Mastercard Agent Pay, запуск которой начался в США, к началу 2026 года достигла глобального масштаба.

Одним из главных вопросов для потребителей по мере развития автономной торговли остаются безопасность и контроль. Mastercard отвечает на этот запрос с помощью технологии Mastercard Agentic Tokens. В отчете эта технология названа важной инновационной вехой: она шифрует данные о личности пользователя, лимитах расходов, предоставленных AI-ассистенту, а также намерении совершить покупку. Такая инфраструктура позволяет проводить операции в прозрачной и защищенной среде, обеспечивая высокий уровень безопасности для потребителей.

Партнерства с технологическими лидерами и эра Agent Suite

Mastercard, формируя стандарты Agentic Commerce, также расширяет экосистему за счет стратегических партнерств с ведущими технологическими компаниями. Благодаря поддержке Universal Commerce Protocol и интеграции с Microsoft Copilot Checkout пользователи получают возможность совершать покупки напрямую в чат-интерфейсе, не переключаясь между платформами. В рамках сотрудничества с PayPal потребители могут безопасно предоставлять AI-ассистентам разрешение на совершение платежей с использованием учетных данных Mastercard через цифровые кошельки.

Еще одним важным решением, отмеченным в отчете, стала платформа Agent Suite, представленная в первом квартале 2026 года. Она позволяет ритейлерам и банкам создавать собственных AI-ассистентов для покупок без необходимости сложной разработки и программирования.

Признание Mastercard мировым лидером в этом перспективном направлении со стороны Juniper Research является подтверждением роли компании в формировании будущего цифровой экономики. По мере того как Азербайджан продолжает продвигать свою повестку цифровой трансформации, глобальная экспертиза и технологии Mastercard могут поддержать развитие более интеллектуального, безопасного и бесшовного платежного опыта для потребителей, бизнеса и более широкой экосистемы.