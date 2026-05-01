В честь 25-летия «магии Гарри Поттера» в Epic Games Store бесплатно отдают Hogwarts Legacy

В Epic Games Store до 3 мая можно бесплатно получить ролевую игру с открытым миром Hogwarts Legacy. Акция приурочена к «25-летию волшебства» — в 2001 году состоялся релиз первого фильма по серии книг.

Бесплатно доступно только базовое издание игры, в которое не входят верховое животное и дополнительные косметические предметы для главного героя. Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, она доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В декабре 2025 года разработчики объявили, что продажи игры превысили 40 млн. копий.

Ранее Hogwarts Legacy уже раздавали в магазине Epic Games.