Турция становится лидером Европы по возобновляемым источникам энергии

Турция добивается впечатляющих успехов в энергетическом переходе, готовясь принять в ноябре конференцию по климату COP31. В стране уже действует один из крупнейших в мире солнечных комплексов, а также один из самых масштабных в Европе портфелей проектов по хранению энергии в аккумуляторах. Хотя уголь по-прежнему остается главным источником электроэнергии в Турции, страна, по мнению экспертов, движется к тому, чтобы стать региональным лидером в сфере возобновляемых источников.

Новый доклад аналитического центра Ember, занимающегося вопросами энергетики, показывает, что Турция незаметно сформировала один из крупнейших в Европе портфелей проектов по хранению энергии в батареях и обошла любую из стран ЕС. По словам экспертов, страна стремительно превращается в одного из пионеров возобновляемой энергетики в регионе. С 2022 года страна требует, чтобы новые проекты в области ветровой и солнечной энергетики сопровождались сопоставимыми по мощности системами хранения энергии в аккумуляторах. Это правило всего за несколько месяцев спровоцировало рекордную волну заявок на 221 ГВт, из которых 33 ГВт уже одобрены. В то время как крупнейшие рынки хранения энергии в ЕС, такие как Германия и Италия, располагают лишь 12–13 ГВт, Турция сформировала портфель проектов, сопоставимый с 83% ее нынешних мощностей в ветровой и солнечной генерации.

«Обязательное сочетание возобновляемых источников с системами хранения энергии в Турции не просто повысило целевые показатели, оно стало мощнейшим сигналом для инвесторов, опережающим европейские страны. Если все проекты будут реализованы, портфель аккумуляторных мощностей Турции станет опорой нового чистого регионального энергетического хаба», — заявляет автор доклада Уфук Алпарслан.

В докладе отмечается, что к 2025 году Турция стала важным ориентиром для стран своего региона. Ветер и солнце обеспечили в совокупности 22% выработки электроэнергии, сделав страну безоговорочным лидером среди 16 стран Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии.

В Турции расположена крупнейшая в Европе солнечная электростанция. Комплекс Kalyon Karapınar SPP включает около 3,5 млн. солнечных панелей, размещенных на площади примерно 20 млн. кв.м2 — это эквивалент 2600 футбольных полей. Проект, который производит энергию с 2023 года, ежегодно генерирует почти три млрд. киловатт-часов электроэнергии ежегодно, обеспечивая чистой энергией эквивалент города с населением два млн. человек.

Но несмотря на успехи в солнечной энергетике, Турция все еще отстает от многих европейских стран: по объемам выработки энергии ветра она занимает 15-е место в Европе, а по общей генерации из возобновляемых источников — 16-е. Чтобы достичь цели в 120 ГВт к 2035 году, стране предстоит утроить нынешние мощности солнечной и ветровой энергетики, что станет серьезным вызовом. Уголь по-прежнему остается главным источником электроэнергии в Турции, обеспечивая 34% выработки — две трети этой генерации зависят от импортного топлива. Тем не менее инвестиции страны в возобновляемые источники энергии вселяют оптимизм в отношении будущего. «У Турции есть уникальный шанс превратить свое региональное лидерство в сфере возобновляемой энергетики в глобальное преимущество», — говорит Алпарслан.