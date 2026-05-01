SpaceX Mars planı uğurlu olarsa İlon Mask yüz milyardlarla dollar qazana bilər

SpaceX direktorlar şurası şirkətin qurucusu İlon Mask üçün rekord səviyyədə motivasiya paketi təsdiqləyib. Planın əsas şərti isə çox iddialıdır — Marsda daimi insan koloniyasının yaradılması.
Məlumata görə, Mask bütün hədəfləri yerinə yetirərsə, o, 200 milyonadək səhm əldə edə bilər. Şirkətin bazar dəyəri isə bu mərhələdə təxminən 7,5 trilyon dollara çatmalıdır.
Əsas məqsədlərdən biri Marsda ən azı 1 milyon nəfərlik yaşayış məntəqəsinin qurulmasıdır. Bundan əlavə, kosmosda geniş infrastrukturun yaradılması da planın tərkib hissəsidir.
Sənədə görə, əlavə səhm paketləri də nəzərdə tutulub. Bunlara orbitdə məlumat mərkəzlərinin və 100 teravat gücündə kosmik hesablama şəbəkəsinin qurulması daxildir — bu, minlərlə nüvə reaktorunun gücünə bərabər göstəricidir.
Planın əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, tamamilə nəticəyə əsaslanır: əgər hədəflər yerinə yetirilməsə, Mask heç bir mükafat qazanmayacaq. Eyni zamanda, gəlir və satış kimi klassik maliyyə göstəriciləri burada əsas rol oynamır.
İlon Maskın mümkün qazancı dəqiq hesablanmır, lakin şirkətin dəyəri 7 trilyon dolları keçərsə, söhbət artıq yüz milyardlarla dollar səviyyəsində mükafatdan gedə bilər.