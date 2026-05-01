1 мая, 2026
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 с 13,2-дюймовым экраном

OnePlus Pad 4

В Индии прошла презентация флагманского планшета OnePlus Pad 4, который представляет собой ребрендинг анонсированного на прошлой неделе в Китае Oppo Pad 5 Pro. Изменений очень мало – нет конфигурации памяти на 16 Gb, новая версия Bluetooth и другие расцветки корпуса, в остальном планшет не претерпел никаких изменений.

OnePlus Pad 4

OnePlus Pad 4 оснащен 13,2-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3,4K, частотой обновления до 144 Hz, частотой сенсорного слоя до 540 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. Соотношение сторон нестандартное — 7:5, что удобно для чтения и работы с документами, а не только для видео.

За производительность планшета отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, предусмотрено до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 4.1 емкостью до 512 Gb. SIM и карты памяти нет. Для стабильной работы под нагрузкой установлена система охлаждения с огромной испарительной камерой площадью 45 260 мм2.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 13 380 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также есть поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, основная камера на 13 Мп, фронтальная на 8 Мп, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и аудиосистема с восемью динамиками. Водозащита не заявлена. Планшет работает на Android 16 с оболочкой ColorOS 16 и предлагает функции уровня ПК — многооконный режим, инструменты WPS и работу с файлами. Встроенные ИИ-функции помогают писать и редактировать тексты, переводить, кратко пересказывать документы и превращать наброски в полноценные изображения. Корпус устройства выполнен из металла, габариты составляют 289,71 x 209,76 x 5,94 мм, а вес — 672 гр.

Цены на планшет: 8/256 Gb — $630, 12/512 Gb — $685. Расцветок две — коричневая и светло-зеленая. Опционально поддерживаются стилусный ввод и чехол-клавиатура. Продажи в Индии стартуют 5 мая, ожидается, что OnePlus Pad 4 поступит на глобальный рынок.

