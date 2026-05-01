В Epic Games Store проходит раздача стратегии Oddsparks: An Automation Adventure

Epic Games Store дарит своим пользователям стратегию Oddsparks: An Automation Adventure, а также набор (включая лимитированный скин) для Firestone Idle RPG. Акция действует до 7 мая в 20:00 по бакинскому времени.

Oddsparks: An Automation Adventure — это уютная стратегия в реальном времени с элементами автоматизации и симулятора фабрики, выпущенная в 2025 году. Игроки будут исследовать фэнтезийный мир, строить мастерские и использовать милых существ (спарков) для переноски ресурсов и сражений. Игра получила очень положительные пользовательские отзывы, в которых хвалят атмосферу и механики автоматизации в волшебном мире.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать приключение Arranger: A Role-Puzzling Adventure и симулятор магазина Trash Goblin.