IBM и Министерство торговли США объявили о создании первого в Америке специализированного завода по производству квантовых чипов

Компания IBM и Министерство торговли США объявили о подписании Письма о намерениях (Letter of Intent — LOI) по созданию завода по производству квантовых чипов в Америке, который обеспечит глобальное лидерство страны в области квантовых технологий и будет способствовать развитию растущей квантовой экосистемы страны. Грант CHIPS от министерства поддержит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы новой компании IBM: Anderon, которая станет первым в Америке специализированным заводом по производству квантовых чипов. Эта инициатива представляет собой одно из наиболее значительных на сегодняшний день обязательств правительства США в области квантовых исследований и разработок, направленных на то, чтобы Соединенные Штаты могли производить большую часть мировых квантовых пластин.

В дополнение к субсидиям CHIPS в размере 1 млрд. долларов, предоставленным Министерством торговли, IBM внесет 1 млрд. долларов наличными в Anderon, а также инвестирует значительные средства в интеллектуальную собственность, активы и квалифицированный персонал, при этом ожидается привлечение дополнительных инвесторов по мере роста Anderon. Компания Anderon, штаб-квартира которой находится в Олбани (штат Нью-Йорк), будет работать как современный завод по производству 300-миллиметровых квантовых пластин. Это поможет стране укрепить свое лидерство в центре процветающей новой квантовой индустрии, которая, по оценкам, к 2040 году принесет до 850 млрд. долларов экономической выгоды и будет способствовать экономическому росту Америки, а также укреплению национальной безопасности.

Миссия IBM по внедрению передовых квантовых вычислений в мире остается неизменной. Соглашение о намерениях с Министерством торговли США отражает глобальное лидерство IBM в области квантовых вычислений и экспертизу мирового класса в производстве кремниевых пластин. IBM уже разработала и протестировала масштабируемую технологию квантовых пластин, предлагая четкий путь к коммерциализации. Как специализированная компания по производству квантовых устройств, Anderon планирует использовать сильные стороны IBM в создании и развертывании квантовых компьютеров для производства пластин для множества поставщиков квантовых технологий по всему миру.

«IBM является пионером в области квантовых вычислений на протяжении десятилетий. Наша работа в области производства кремниевых пластин стала ключом к успеху IBM и будет иметь решающее значение для создания более широкого ландшафта квантовых технологий, который изменит глобальные инновации и экономическую конкурентоспособность, — сказал Арвинд Кришна, председатель и генеральный директор IBM. — При поддержке Министерства торговли США компания Anderon будет иметь все возможности для развития быстрорастущей американской индустрии квантовых технологий».

IBM планирует использовать свой опыт в области производственных инструментов и специализированных кадров, чтобы помочь Anderon создать надежную, базирующуюся в США систему поставок квантовых пластин для различных поставщиков оборудования. Компания Anderon первоначально будет поддерживать производство пластин для сверхпроводящих кубитов и вспомогательных электронных пластин, с целью расширения на другие квантовые технологии.

С самого начала Anderon будет готова стать опорой национальной экосистемы для производства квантовых пластин, обеспечивая IBM и другим квантовым компаниям возможность стимулировать производство масштабируемых квантовых технологий в Соединенных Штатах.

300-мм процессы производства пластин от Anderon, как ожидается, предложат самые передовые квантовые технологии, включая сверхпроводящую проводку, сквозные кремниевые переходные отверстия и контактные площадки, и будут подкреплены отлаженными производственными возможностями, такими как специализированные комплекты для проектирования процессов, встроенное тестирование и характеризация пластин, а также отработанные базовые маршруты, обеспечивающие быструю итерацию и надежную масштабируемость.