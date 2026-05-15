Sony Scuf Omega gamepad-ı təqdim olundu

Sony PlayStation 5 istifadəçiləri üçün yeni premium oyun gamepad-ı — Scuf Omega modelini təqdim edib. Aksesuarın istehsalçısı SCUF Gaming şirkətidir.
Scuf Omega-nın əsas üstünlüyü standart gamepad-lərlə müqayisədə xeyli geniş idarəetmə imkanları təqdim etməsidir. Kontroller iki yan düymə, arxa paneldə dörd əlavə düymə və ön alt hissədə yerləşən beş əlavə düymə ilə təchiz olunub. Bu da xüsusilə rəqabətli oyunlarda istifadəçiyə ciddi üstünlük qazandıra bilər.
Bundan əlavə, cihaz maqnit analoq stiklər və iki rejimdə işləyən trigger düymələri ilə təchiz olunub. İstifadəçi istəyə görə ani reaksiya üçün qısa basma rejimini və ya daha dəqiq idarəetmə üçün klassik yumşaq basma rejimini seçə bilər.
Bütün bu əlavə funksiyalar naminə istehsalçı vibrasiya funksiyasından imtina edib. Nəticədə Scuf Omega-nın çəkisi 285 qram təşkil edir.
Kontrollerin parametrlərini Android və iOS üçün xüsusi mobil tətbiqlər vasitəsilə dəyişmək mümkündür. İstifadəçilər müxtəlif oyunlar üçün fərdi profillər yarada və düymələrin funksiyalarını öz istəklərinə uyğun tənzimləyə bilərlər.
Scuf Omega yalnız PlayStation 5 ilə deyil, həm də PC və mobil cihazlarla işləyir.
Yeni gamepad-in tövsiyə olunan satış qiyməti 220 ABŞ dollarıdır. Komplektə əlavə stiklər və xüsusi daşıma çantası daxildir. Cihaz boz, qara, ağ, açıq boz və tünd boz rənglərdə təqdim olunur. Xüsusi “Sakura” dizaynlı versiyanın qiyməti isə 230 dollar təşkil edir.