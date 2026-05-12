13 мая, 2026
OpenAI запустила Daybreak — ИИ-инструмент для усиления киберзащиты

Компания OpenAI объявила о запуске Daybreak — новой стратегической инициативы в области кибербезопасности, которая призвана стать прямым ответом на проект Project Glasswing от Anthropic. Глава OpenAI Сэм Альтман описывает Daybreak как инструмент для ускорения защиты сетей и непрерывной защиты программного обеспечения.

Daybreak направлена на автоматизацию рутинных процессов: она способна сократить время анализа угроз с нескольких часов до считанных минут. Более того, система может самостоятельно генерировать и тестировать патчи непосредственно в репозиториях, предоставляя клиентам готовые к аудиту доказательства безопасности.

В отличие от конкурента, который использует модель Claude Mythos Preview для защиты клиентов, в основе Daybreak лежат «наиболее эффективные модели OpenAI, Codex и партнеров по безопасности» — в том числе специализированный агент безопасности Codex Security. GPT-5.5 отвечает за общие операции, а версия GPT-5.5 с функцией Trusted Access for Cyber – за проверку безопасности кода, анализ вредоносного программного обеспечения и разработку средств обнаружения атак. Специализированная модель GPT-5.5-Cyber будет использоваться для наиболее сложных задач, таких как авторизованное тестирование на проникновение и контролируемые проверки инфраструктуры.

Сообщается, что в рамках представленной инициативы OpenAI сотрудничает с крупнейшими игроками рынка сетевых технологий и безопасности. Среди них — Cloudflare, Cisco, CloudStrike, Palo Alto Networks, Oracle, Akamai и другие «отраслевые и правительственные партнеры».

