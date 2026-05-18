Представлены игровые флагманы RedMagic 11S Pro и 11S Pro+

Бренд RedMagic представил в Китае флагманские игровые смартфоны 11S Pro и 11S Pro+. Новые модели, по сравнению с оригинальными Red Magic 11 Pro и 11 Pro+, получили некоторые улучшения. Главным отличием стал переход на процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version: это разогнанная версия обычного 8 Elite Gen 5, достигающая более высокой частоты 4,74 GHz (вместо 4,6 GHz). Аналогичная версия под названием Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy используется в Samsung Galaxy S26 Ultra. В смартфонах также используется фирменный игровой чип R4, производитель обещает, что более 200 игр смогут работать на высокой частоте.

Системы охлаждения у моделей отличаются. В Pro+ используется двойная система охлаждения, она включает физический вентилятор со скоростью до 24 000 об/мин) и систему жидкостного охлаждения для контроля температуры. Благодаря двойной системе эффективность охлаждения увеличивается на 120%, а температура устройства снижается на 6°C. В базовой версии используется только кулер. При этом оба смартфона получили защиту от воды по стандарту IPX8.

Также был немного переработан дизайн задних панелей смартфонов, а модель Red Magic 11S Pro+ получила логотипы с подсветкой, выполненной в стилистике кольцевого контура под крышкой, иллюстрирующего циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

Экран аппаратов остался без изменений. Это 6,85-дюймовая OLED-панель (BOE X10) с разрешением 2688х1216 пикселей, кадровой частотой 144 Hz, частотой дискретизации сенсора 360 Hz и ШИМ регулировкой 2592 Hz. Максимальное значение яркости составляет 2000 нит. Общая площадь лицевой панели, занимаемой дисплеем, составляет 95,3%. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Набор камер, емкость аккумулятора и поддержка зарядок те же. В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (f/1.88, OIS), широкоугольный модуль также на 50 Мп (1/2.88″, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и макрообъектив 2 Мп. Поддерживаются пейзажи и уличная фотография. Фронтальная камера, расположенная под экраном, имеет разрешением 16 Мп. Для обработки и систематизации фотографий используется встроенный ИИ.

Аккумулятор Red Magic 11S Pro имеет емкость 8000 мА·ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 80 Вт. Red Magic 11S Pro+ получил аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 80 Вт (полная зарядка устройства за 35 минут). Также поддерживается обходная зарядка.

В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, двухдиапазонный GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra 3D, 3 микрофона, сенсорные триггеры на боковых гранях с частотой отклика 520 Hz, линейный вибромотор, ИК-пульт и 3,5-мм разъем для наушников. Предусмотрена поддержка прямого подключения к Steam. Смартфоны работают на базе Android 16 с оболочкой RedMagic OS 11.5. Габариты и вес: 163,82 х 76,54 х 8,9 мм, 229 гр.

RedMagic 11S Pro доступен только в одной конфигурации с 12/256 Gb памяти за $807/€694. Цена RedMagic 11S Pro+ с 12/256 Gb составляет $910/€782, а вариант с 16 Gb/1 Tb стоит $1174/€1008. Обе модели доступны в цветах Silver Wing (серебристый) и Dark Night (черный).