Человекоподобные роботы Figure AI отработали более суток в режиме непрерывной автономности

Figure AI, американский стартап в области робототехники и искусственного интеллекта, сообщил, что в ходе тестирования человекоподобные роботы отработали более 24 часов в режиме непрерывной автономности. Роботы сортировали небольшие посылки без контроля со стороны человека.

«Нашей первоначальной целью был восьмичасовой цикл работы. После того, как вчера не прошло ни одного сбоя, мы решили продолжить. Сейчас мы преодолели отметку в 24 часа непрерывной автономной работы без сбоев. Это неизведанная территория», — написал в соцсети X основатель и генеральный директор Figure AI Бретт Адкок (Brett Adcock).

Кроме того, было проведено 10-часовое соревнование в формате «человек-машина». Люди соревновались с человекоподобными роботами, чтобы выяснить, кто сможет отсортировать больше посылок за отведенное время. В соревновании приняла участие команда стажеров и команда человекоподобных роботов (три робота по очереди). Figure Aвела трансляцию процесса в интернете, а зрители дали роботам прозвища Боб, Фрэнк и Гэри.

Во время соревнований обе стороны должны были отсканировать штрихкод на упаковке и положить ее лицевой стороной вниз на конвейерную ленту. Люди использовали установленный законодательством Калифорнии 30-минутный перерыв на обед и два 10-минутных оплачиваемых перерыва, в то время как роботы работали автономно, без перерывов.

Роботы отсортировывали посылки, поддерживая скорость работы, близкую к скорости работы людей. В компании отметили, что роботы успешно обнаруживают штрих-коды на посылках, перемещая их на нужные конвейерные ленты, используя бортовые камеры и алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Особо подчеркивается, что весь процесс полностью автономный и роботы ни в какой момент времени не управлялись удаленно. Все действия они выполняли самостоятельно, используя нейросеть Helix-02, которая функционирует локально.

По итогам соревнований люди правильно отсортировали 12 926 посылок (в среднем одну каждые 2,79 секунды), а роботы — 12 757 посылок (в среднем одну каждые 2,83 секунды), проиграв с небольшим отрывом. «Хотя робот и не победил, он значительно превзошел ожидания, ознаменовав важную веху в коммерциализации человекоподобных роботов»,- отметил Адкок.