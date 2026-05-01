1 мая, 2026
Азербайджанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по информатике

Азербайджанские школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике, прошедшем в городе Шумен (Болгария). В общей сложности команда завоевала четыре медали, включая одну золотую.

Золотую медаль получил ученик 11-го класса средней школы Nº157 города Баку Гасан Велиев. Серебряных наград удостоились ученик 9-го класса средней школы Nº3 имени академика Зии Буниятова города Гёйчай Вагиф Абдуллаев и учащийся Бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Тунджай Пашаев. Бронзовую медаль завоевал ученик 11-го класса Бакинского турецкого лицея «Анадолу» Ахмед Гамбарлы.

Турнир был направлен на развитие алгоритмического мышления и навыков решения сложных задач в области информатики. В этом году он прошёл в гибридном формате, объединив 440 участников из 14 стран. Национальная сборная Азербайджана принимала участие дистанционно на базе Азербайджанского технического университета.

С 2017 года компания Azercell Telecom совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к олимпиадам по информатике. За этот период учащиеся из различных регионов и столицы страны завоевали в общей сложности 118 медалей на международных конкурсах по программированию, успешно продемонстрировав потенциал Азербайджана в сфере ИТ.

Предыдущая статья
Apple şirkəti Vision Pro layihəsini dayandıra bilər
Следующая статья
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 с 13,2-дюймовым экраном
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

