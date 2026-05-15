Манифест Anthropic посвящен борьбе США и Китая за ИИ

Компания Anthropic выпустила манифест, в котором фактически описывает искусственный интеллект как ключевую геополитическую технологию XXI века и предупреждает мир о грядущей эпохе автоматизированного авторитаризма.

ИИ больше нельзя рассматривать как обычную коммерческую технологию, отмечено в манифесте. Системы уровня frontier AI уже в ближайшие годы смогут радикально изменить баланс сил между государствами, ускорить разработку оружия, автоматизировать кибератаки и стать инфраструктурой тотального контроля над обществом.

Особое внимание компания уделяет Китаю, утверждая, что китайские ИИ-лаборатории остаются конкурентоспособными прежде всего благодаря двум факторам: обходу американских экспортных ограничений на вычислительные чипы и массовым дистилляционным атакам — практике, при которой китайские модели систематически используют ответы американских ИИ-систем для копирования их возможностей.

В Anthropic прямо заявляют, что Китай обладает сильнейшими инженерами, дешёвыми энергоресурсами и огромными массивами данных, однако критически зависит от американских и союзнических полупроводников. Компания считает, что если Вашингтон закроет оставшиеся лазейки — от контрабанды чипов до удаленного доступа к зарубежным дата-центрам — демократические страны смогут закрепить преимущество в ИИ на 12-24 месяца. В логике Anthropic это уже колоссальный стратегический разрыв.

Документ рисует два сценария мира к 2028 году:

США и союзники сохраняют лидерство: американские модели становятся «операционной системой мировой экономики», демократические страны задают стандарты ИИ, а Китай отстает почти на два года. Anthropic описывает этот сценарий как момент появления «страны гениев внутри дата-центра» — сверхмощных ИИ-систем, способных ускорять науку, медицину, кибербезопасность и промышленность. Китай выходит почти на паритет с США. Компания предупреждает, что тогда ИИ может стать инфраструктурой массового наблюдения, автоматизированной цензуры и военного превосходства. Anthropic отдельно подчёркивает, что китайские модели уже используются в кибероперациях и координации роев беспилотников.

Компания связывает вопрос ИИ напрямую с национальной безопасностью. В манифесте открыто говорится, что будущие модели смогут автономно искать уязвимости в инфраструктуре, ускорять разработку полупроводников, биотехнологий и новых материалов, а также радикально менять характер военных конфликтов.

Anthropic также фактически признаёт начало новой эпохи ускорения ИИ. Компания ссылается на свою экспериментальную модель Mythos Preview и утверждает, что именно 2026 год может войти в историю как момент окончательного технологического рывка американских лабораторий. Так, например, Firefox после доступа к системе исправил за месяц больше уязвимостей, чем за весь 2025 год.

Отдельная часть документа посвящена критике открытых моделей. Anthropic утверждает, что китайские лаборатории публикуют мощные модели без достаточных механизмов защиты, что повышает риски злоупотреблений в киберсфере и при разработке химического, биологического и другого опасного оружия.

При этом компания старается отделять китайское государство от китайского научного сообщества. В тексте отдельно подчёркивается уважение к китайским исследователям и говорится, что проблема заключается именно в рисках, связанных с авторитарными политическими системами, получающими доступ к ИИ-мощностям. Фактически Anthropic предлагает Вашингтону полноценную стратегию технологического сдерживания: «ужесточение контроля над поставками чипов, борьбу с дистилляцией американских моделей, усиление контроля над инфраструктурой дата-центров и глобальное продвижение американского ИИ-стека как стандарта для мировой экономики».