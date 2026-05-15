16 мая, 2026
Azercell выступает технологическим и инновационным партнером Фестиваля «Baku Flames»

Azercell выступает технологическим и инновационным партнером Фестиваля «Baku Flames»

При партнерстве компании Azercell стартовал «Baku Flames» — один из ведущих региональных фестивалей в сфере креативных индустрий, инноваций и современных коммуникаций. Уже второй год подряд компания выступает технологическим и инновационным партнером фестиваля, поддерживая развитие креативной экосистемы и продвижение инновационных подходов.

Фестиваль, проходящий 15-16 мая, объединяет представителей ведущих международных компаний, экспертов креативной индустрии, маркетинга и медиа. В этом году в числе спикеров фестиваля представители таких глобальных компаний, как Meta, Google и TikTok. На фоне растущего международного интереса к фестивалю география участников представленных проектов значительно расширилась, охватив более широкий региональный рынок.

Представленные в рамках фестиваля проекты будут оцениваться международным жюри и признанными экспертами креативной индустрии, а итоги конкурса объявят во второй день мероприятия.

В рамках панельной сессии, организованной при поддержке Azercell, в первый день фестиваля директор департамента корпоративных коммуникаций Azercell Сона Аббасова примет участие в обсуждении, посвященном взаимодействию брендов и бренд- амбассадоров. Участники обсудят формирование взаимной ценности в подобных партнерствах, а также современные подходы к развитию и выстраиванию таких коллабораций.

Следует отметить, что фестиваль «Baku Flames» служит важной международной площадкой для обсуждения глобальных трендов в сфере креативных индустрий, обмена передовыми практиками и развития новых форм сотрудничества.

