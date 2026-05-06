Компания «AzInTelecom» приняла участие в глобальных дискуссиях на GITEX AI 2026

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, приняло участие в GITEX AI 2026 — одном из крупнейших региональных мероприятий, посвящённых технологиям и искусственному интеллекту.

Мероприятие, прошедшее в городе Алматы, Казахстан, объединило международных экспертов в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и инновационных технологий. «AzInTelecom» был представлен на мероприятии корпоративным стендом, где продемонстрировал международной аудитории инновационные решения и цифровые сервисы компании.

Основной целью участия компании в мероприятии стало укрепление позиции в международной технологической экосистеме, расширение стратегических партнёрств, а также продвижение цифровых решений компании на глобальном рынке.

В ходе мероприятия советник генерального директора «AzInTelecom» Фарид Исмаилзаде принял участие в панельных дискуссиях. Во время своего выступления он подчеркнул важность цифрового доверия как для государственного, так и для частного сектора. Он также отметил значимость биометрических технологий в предотвращении мошенничества с идентификационными данными и обеспечении надежности финансовых операций на основе блокчейна. Директор Коммерческого департамента компании Фаррух Фараджуллаев подчеркнул стратегическую значимость создания первого в Азербайджане Суперкомпьютерного центра, оснащённого чипами NVIDIA, реализованного в рамках партнёрства с Lenovo.

На стенде также состоялась интерактивная сессия, организованная совместно компаниями «AzInTelecom» и «Gcore», которая завершилась викториной. По итогам викторины, победителю был вручен сертификат на сумму 1 000 AZN для использования услуг «AZINCLOUD» — облачной платформы компании. Ещё двум участникам были вручены памятные подарки.